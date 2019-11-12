Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41484

12 ноября 2019, 11:32



Сегодня в Москве стартует XXIII Российский онкологический конгресс. В нём примет участие и норильский доктор.

Екатерина Ситникова посещает конгресс с тех пор, как в 2012 году, после окончания Сибирского государственного медицинского университета, вернулась в Норильск и начала работать в горбольнице. Ежегодно на конгрессе выступают ведущие российские и европейские специалисты, которые в своих докладах рассматривают современные аспекты диагностики и лечения злокачественных опухолей. Также крупнейшие фармацевтические компании, представленные на российском рынке, презентуют участникам свои инновации. - Узнавая от светил онкологии, каких результатов можно добиться, какие лекарства, технологии и методы для этого используются, я стараюсь применить это на практике, - поделилась Ситникова. – И, к счастью, руководство больницы меня поддерживает, например, закупая новейшие дорогостоящие препараты. В программе нынешнего конгресса такие доклады и лекции, как: «Что "думает" опухоль о нашем лечении и можно ли с ней "договориться"?», «Скрининг и профилактика злокачественных новообразований», «Телемедицина в онкологии. Настоящее и взгляд в будущее», «Вопросы лекарственного обеспечения в онкологии», «Онкопсихология» и многие другие.

Просмотров:122 Как рассказала корреспондентам «Заполярной Правды» онколог-радиолог-химиотерапевт межрайонной больницы № 1 Екатерина Ситникова, этот конгресс - крупнейшее национальное мероприятие в этой области медицины в Европе. Например, в прошлом году участие в его работе приняли более 5000 специалистов.Екатерина Ситникова посещает конгресс с тех пор, как в 2012 году, после окончания Сибирского государственного медицинского университета, вернулась в Норильск и начала работать в горбольнице. Ежегодно на конгрессе выступают ведущие российские и европейские специалисты, которые в своих докладах рассматривают современные аспекты диагностики и лечения злокачественных опухолей. Также крупнейшие фармацевтические компании, представленные на российском рынке, презентуют участникам свои инновации.- Узнавая от светил онкологии, каких результатов можно добиться, какие лекарства, технологии и методы для этого используются, я стараюсь применить это на практике, - поделилась Ситникова. – И, к счастью, руководство больницы меня поддерживает, например, закупая новейшие дорогостоящие препараты.В программе нынешнего конгресса такие доклады и лекции, как: «Что "думает" опухоль о нашем лечении и можно ли с ней "договориться"?», «Скрининг и профилактика злокачественных новообразований», «Телемедицина в онкологии. Настоящее и взгляд в будущее», «Вопросы лекарственного обеспечения в онкологии», «Онкопсихология» и многие другие.