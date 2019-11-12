Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41485

12 ноября 2019, 14:53



Если случился сбой в телевещании, нужно перенастроить каналы.

Сегодня идёт техническая подготовка передающего оборудования к трансляции этого телеканала. Работы, в ходе которых сигнал первого мультиплекса начнет передаваться с измененными параметрами, могут привести к сбросу настроек на некоторых моделях телевизоров у жителей Красноярского края. Зрителям необходимо будет просто провести перенастройку телеканалов — автоматическую или ручную: включить режим автопоиска каналов на приставке или телевизоре. Изменения не коснутся абонентов кабельного или интернет-телевидения. Региональные врезки будут выходить в прямом эфире на русском языке и без возможности транслировать коммерческую рекламу. Это будут новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни региона. Как настроить каналы: Автоматический режим: в меню телевизора (приставки) с помощью пульта выберете пункт НАСТРОЙКА — АВТОПОИСК. После этого ожидайте, когда система выполнит автопоиск каналов. Ручной режим: в меню нужно выбрать пункт НАСТРОЙКА КАНАЛОВ — РУЧНОЙ ПОИСК. Далее выберите дециметровый диапазон (UHF), задайте частотный канал CH, ширину полосы (или полосу пропуска) — 8 МГц и укажите ТВК или частоту трансляции первого мультиплекса в вашем населенном пункте. Уточнить ТВК и частоты трансляции пакетов можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе ГЛАВНАЯ/ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ/ СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТИ ЦИФРОВОГО ТВ, либо по номерам горячей линии 8-800-220-20-02, 8-800-300-64-40. На этом же сайте можно найти информацию по выбору, подключению и настройке телеканалов: в разделе ГЛАВНАЯ/ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ/ВСЕ ДЛЯ ПРИЁМА. Подробные рекомендации по настройке телеканалов в зависимости от моделей телевизоров или приставок описаны в инструкции по эксплуатации к оборудованию или на сайте производителя.

Просмотров:47 С 29 ноября в сетке цифрового эфирного телевещания, в частности на канале ОТР, появятся информационные блоки обязательных общедоступных региональных телеканалов. Такое решение принято правительственной комиссией по телерадиовещанию. На территории Красноярского края это телеканал «Енисей».Сегодня идёт техническая подготовка передающего оборудования к трансляции этого телеканала. Работы, в ходе которых сигнал первого мультиплекса начнет передаваться с измененными параметрами, могут привести к сбросу настроек на некоторых моделях телевизоров у жителей Красноярского края. Зрителям необходимо будет просто провести перенастройку телеканалов — автоматическую или ручную: включить режим автопоиска каналов на приставке или телевизоре.Изменения не коснутся абонентов кабельного или интернет-телевидения.Региональные врезки будут выходить в прямом эфире на русском языке и без возможности транслировать коммерческую рекламу. Это будут новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни региона.Как настроить каналы:Автоматический режим: в меню телевизора (приставки) с помощью пульта выберете пункт НАСТРОЙКА — АВТОПОИСК. После этого ожидайте, когда система выполнит автопоиск каналов.Ручной режим: в меню нужно выбрать пункт НАСТРОЙКА КАНАЛОВ — РУЧНОЙ ПОИСК. Далее выберите дециметровый диапазон (UHF), задайте частотный канал CH, ширину полосы (или полосу пропуска) — 8 МГц и укажите ТВК или частоту трансляции первого мультиплекса в вашем населенном пункте.Уточнить ТВК и частоты трансляции пакетов можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе ГЛАВНАЯ/ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ/ СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТИ ЦИФРОВОГО ТВ, либо по номерам горячей линии 8-800-220-20-02, 8-800-300-64-40.На этом же сайте можно найти информацию по выбору, подключению и настройке телеканалов: в разделе ГЛАВНАЯ/ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ/ВСЕ ДЛЯ ПРИЁМА.Подробные рекомендации по настройке телеканалов в зависимости от моделей телевизоров или приставок описаны в инструкции по эксплуатации к оборудованию или на сайте производителя.