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12 ноября 2019, 14:53

Если случился сбой в телевещании, нужно перенастроить каналы.


С 29 ноября в сетке цифрового эфирного телевещания, в частности на канале ОТР, появятся информационные блоки обязательных общедоступных региональных телеканалов. Такое решение принято правительственной комиссией по телерадиовещанию. На территории Красноярского края это телеканал «Енисей».
Сегодня идёт техническая подготовка передающего оборудования к трансляции этого телеканала. Работы, в ходе которых сигнал первого мультиплекса начнет передаваться с измененными параметрами, могут привести к сбросу настроек на некоторых моделях телевизоров у жителей Красноярского края. Зрителям необходимо будет просто провести перенастройку телеканалов — автоматическую или ручную: включить режим автопоиска каналов на приставке или телевизоре.
Изменения не коснутся абонентов кабельного или интернет-телевидения.
Региональные врезки будут выходить в прямом эфире на русском языке и без возможности транслировать коммерческую рекламу. Это будут новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни региона.
Как настроить каналы:
Автоматический режим: в меню телевизора (приставки) с помощью пульта выберете пункт НАСТРОЙКА — АВТОПОИСК. После этого ожидайте, когда система выполнит автопоиск каналов.
Ручной режим: в меню нужно выбрать пункт НАСТРОЙКА КАНАЛОВ — РУЧНОЙ ПОИСК. Далее выберите дециметровый диапазон (UHF), задайте частотный канал CH, ширину полосы (или полосу пропуска) — 8 МГц и укажите ТВК или частоту трансляции первого мультиплекса в вашем населенном пункте.
Уточнить ТВК и частоты трансляции пакетов можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе ГЛАВНАЯ/ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ/ СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТИ ЦИФРОВОГО ТВ, либо по номерам горячей линии 8-800-220-20-02, 8-800-300-64-40.
На этом же сайте можно найти информацию по выбору, подключению и настройке телеканалов: в разделе ГЛАВНАЯ/ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ/ВСЕ ДЛЯ ПРИЁМА.
Подробные рекомендации по настройке телеканалов в зависимости от моделей телевизоров или приставок описаны в инструкции по эксплуатации к оборудованию или на сайте производителя.

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