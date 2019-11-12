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12 ноября 2019, 14:55



Норильчане с медалями вернулись с всероссийского турнира по кикбоксингу.

- Настя занимается только два года, на местном уровне хорошо себя показывает, поездка в край для неё дебют. Она с первого дня обладала высокой мотивацией, по технике готова, а психологические вопросы решали прямо на турнире, - отмечает тренер спортсменов Георгий Гришанин, президент и старший тренер Федерации кикбоксинга Норильска. По его словам, турнир прошёл на высоком уровне, собрал свыше 600 участников из всех регионов России: - Подготовлены спортсмены на высочайшем уровне. Выступали чемпионы мира, Европы. Замечательно, что наши ребята видели их, набирались опыта. И особенно приятно, что о Норильске другие спортсмены помнили, ждали, когда мы вернёмся на арену. Бои наших спортсменов проходили тяжело, на морально-волевых качествах выгрызали результат. Но им понравилось, хотят реванша, снова рвутся в бой. Теперь в планах наращивать темп, воспитывать своих чемпионов. Сегодня спортсмены и тренер вылетели в Ачинск на чемпионат и первенство Красноярского края, итоги которого будут подведены уже через три дня. Фото участников соревнований

Просмотров:45 18-летняя Анастасия Юстенюк стала серебряным призером XVII всероссийского турнира «Кубок Сибири», проходившего в Красноярске. И сразу две бронзы у парней - Степана Гришанина и Эмиля Имранова, выступавших в категории 10-12 лет. Ещё один спортсмен, Дамиан Будай, отметился лишь участием в турнире.- Настя занимается только два года, на местном уровне хорошо себя показывает, поездка в край для неё дебют. Она с первого дня обладала высокой мотивацией, по технике готова, а психологические вопросы решали прямо на турнире, - отмечает тренер спортсменов Георгий Гришанин, президент и старший тренер Федерации кикбоксинга Норильска.По его словам, турнир прошёл на высоком уровне, собрал свыше 600 участников из всех регионов России:- Подготовлены спортсмены на высочайшем уровне. Выступали чемпионы мира, Европы. Замечательно, что наши ребята видели их, набирались опыта. И особенно приятно, что о Норильске другие спортсмены помнили, ждали, когда мы вернёмся на арену. Бои наших спортсменов проходили тяжело, на морально-волевых качествах выгрызали результат. Но им понравилось, хотят реванша, снова рвутся в бой. Теперь в планах наращивать темп, воспитывать своих чемпионов.Сегодня спортсмены и тренер вылетели в Ачинск на чемпионат и первенство Красноярского края, итоги которого будут подведены уже через три дня.Фото участников соревнований