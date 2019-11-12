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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
14:56 В Заполярном филиале «Норникеля» подведены итоги работы за октябрь и первую декаду ноября 2019 года.
14:55 Норильчане с медалями вернулись с всероссийского турнира по кикбоксингу.
14:53 Если случился сбой в телевещании, нужно перенастроить каналы.
11:32 Сегодня в Москве стартует XXIII Российский онкологический конгресс. В нём примет участие и норильский доктор.
18:34 Норильск готовится к рабочей встрече Ассоциации мэров зимних городов мира.
18:21 В «Заполярной Правде» пройдёт прямая линия с руководством управления социальной политики.
17:41 В городе прошло первенство Норильска по прыжкам на батуте и акробатической дорожке среди школьников.
17:34 Испытание органа: известная российская органистка Наталья Багинская провела лекции, мастер-классы и концерты в Норильском колледже искусств.
17:33 Юношеская команда МФК «Норильский никель» стартовала в новом сезоне Суперлиги U-16.
17:28 В Дудинке на складе лесопродукции Заполярного транспортного филиала (ЗТФ) введена в эксплуатацию новая эстакада для работы с лесом в вагонах.
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