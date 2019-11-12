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12 ноября 2019, 14:56



В Заполярном филиале «Норникеля» подведены итоги работы за октябрь и первую декаду ноября 2019 года.

Талнахская обогатительная фабрика с производственными планами справилась на 109,5%. По объему производства металлов в концентратах: меди выдано 111,6%, никеля – 108%. Металлурги со своими обязательствами справились с опережением: никеля в файнштейне выдали на 109,7%, меди – на 112,1%. Производство металлов платиновой группы выполнено на 100,5%. Автотранспортники и железнодорожники в октябре отработали в соответствии с потребностью производственных подразделений. По словам Владимира Григорчука, плановые ремонты на предприятиях Заполярного филиала завершены в срок. В частности, с 27 октября по 6 ноября на руднике «Комсомольский» меняли скипы (сосуды для подъёма добытой руды на поверхность). Работы закончили с небольшим опережением графика. На руднике «Маяк» с 11 по 12 октября заменили футеровку пластинчатого питателя в рудной дозаторной скипового ствола на отметке -363 метра. На руднике «Октябрьский» с 23 по 25 октября ремонтировали вагоноопрокидователь на горизонте -850 метров, а также ленточный конвейер № 2, по которому ведётся выдача руды Южной подъёмной машины скипового ствола № 1. Рудник справился с этими работами без снижения производительности. На медном заводе чинили две плавильных печи – Ванюкова № 2 и анодную № 1. В первой декаде ноября прошёл краткосрочный ремонт технологической цепочки от добычи руды, её обогащения до переплавки: на руднике «Скалистый», Талнахской фабрике, Надеждинском заводе. Специалисты успели привести в порядок и заменить десятки узлов и агрегатов, тем самым значительно увеличивая стабильность и безопасность работ. Предприятия вспомогательного производства в октябре с нагрузкой справились хорошо, обеспечив основное производство всем необходимым. Также Владимир Григорчук добавил, что с 24 октября в Дудинском морском порту завершилась летняя речная навигация. С этого момента до следующей весны всё снабжение нашего региона, а также отправка готовой продукции «Норникеля» на материк будет осуществляться по Северному морскому пути либо по воздушным транспортом.

Просмотров:50 Информацией с корреспондентами поделился и. о. начальника производственного управления Заполярного филиала Владимир Григорчук. По его словам, подразделения минерально-сырьевого комплекса план по добыче руды выполнили на 101%. По металлам в добытой руде план тоже выполнен: по никелю – на 103%, по меди – на 104%.Талнахская обогатительная фабрика с производственными планами справилась на 109,5%. По объему производства металлов в концентратах: меди выдано 111,6%, никеля – 108%.Металлурги со своими обязательствами справились с опережением: никеля в файнштейне выдали на 109,7%, меди – на 112,1%. Производство металлов платиновой группы выполнено на 100,5%.Автотранспортники и железнодорожники в октябре отработали в соответствии с потребностью производственных подразделений.По словам Владимира Григорчука, плановые ремонты на предприятиях Заполярного филиала завершены в срок. В частности, с 27 октября по 6 ноября на руднике «Комсомольский» меняли скипы (сосуды для подъёма добытой руды на поверхность). Работы закончили с небольшим опережением графика. На руднике «Маяк» с 11 по 12 октября заменили футеровку пластинчатого питателя в рудной дозаторной скипового ствола на отметке -363 метра. На руднике «Октябрьский» с 23 по 25 октября ремонтировали вагоноопрокидователь на горизонте -850 метров, а также ленточный конвейер № 2, по которому ведётся выдача руды Южной подъёмной машины скипового ствола № 1. Рудник справился с этими работами без снижения производительности. На медном заводе чинили две плавильных печи – Ванюкова № 2 и анодную № 1.В первой декаде ноября прошёл краткосрочный ремонт технологической цепочки от добычи руды, её обогащения до переплавки: на руднике «Скалистый», Талнахской фабрике, Надеждинском заводе. Специалисты успели привести в порядок и заменить десятки узлов и агрегатов, тем самым значительно увеличивая стабильность и безопасность работ.Предприятия вспомогательного производства в октябре с нагрузкой справились хорошо, обеспечив основное производство всем необходимым.Также Владимир Григорчук добавил, что с 24 октября в Дудинском морском порту завершилась летняя речная навигация. С этого момента до следующей весны всё снабжение нашего региона, а также отправка готовой продукции «Норникеля» на материк будет осуществляться по Северному морскому пути либо по воздушным транспортом.