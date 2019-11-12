Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41488

12 ноября 2019, 15:44



Участниками II Молодёжного форума коренных малочисленных народов Таймыра стали более 70 молодых таймырцев.

Форум проходил пять дней, каждый из которых был посвящён культуре, языку и традициям одного из пяти коренных малочисленных народов Таймыра: долган, ненцев, нганасан, эвенков и энцев. В программу форума вошли дискуссии со спикерами, встречи молодёжи с носителями культур, знакомства с песнями, обрядами и фольклором коренных народов. Участники форума организовывали постановки сказок и исполняли песни на родных языках, играли в национальные игры и участвовали в различных мастер-классах. Каждое утро на льду ледовой арены «Таймыр» проходила этнозарядка на коньках. Кроме того, молодые таймырцы посетили Норильский колледж искусств и дизель-электрический ледокол «Авраамий Завенягин», встретились с артистами таймырского ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро». Как рассказала вице-президент региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края Анфиса Никифорова, одним из самых ярких мероприятий форума стало выступление 15 участников в норильском спортивно-развлекательном комплексе «Арена». Участники погрузили норильчан в свою культуру: продемонстрировали национальные виды спорта, продефилировали в национальных костюмах пяти коренных этносов и провели танцевальный флешмоб. Ещё одной особенностью прошедшего события стало то, что его организовали участники первого форума - они самостоятельно составляли программу мероприятий. Торжественная церемония закрытия прошла на горнолыжном комплексе «Кайа» Центра развития зимних видов спорта. Лидеры форума примут участие в 2020 году в Арктическом фестивале «Притяжение Таймыра», Международном фестивале этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири», Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера» и юбилейных мероприятиях Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Кроме того, все участники форума получили сертификаты, подтверждающие, что они прослушали курс лекций о культуре коренных народов Таймыра. Проведение форума стало возможным благодаря гранту в один миллион рублей благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель», предоставленному местной общественной организации «Союз долган» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Фото с сайта Таймыр-24

Просмотров:176 В заполярной столице подведены итоги II Молодёжного форума коренных малочисленных народов Таймыра, сообщает официальный сайт ТАО. Лидерами форума объявлены: Антон Лаптуков, Руслан Михайлов, Елена Чунанчар, Ольга Яремина и Виктория Алькова.Форум проходил пять дней, каждый из которых был посвящён культуре, языку и традициям одного из пяти коренных малочисленных народов Таймыра: долган, ненцев, нганасан, эвенков и энцев. В программу форума вошли дискуссии со спикерами, встречи молодёжи с носителями культур, знакомства с песнями, обрядами и фольклором коренных народов. Участники форума организовывали постановки сказок и исполняли песни на родных языках, играли в национальные игры и участвовали в различных мастер-классах. Каждое утро на льду ледовой арены «Таймыр» проходила этнозарядка на коньках. Кроме того, молодые таймырцы посетили Норильский колледж искусств и дизель-электрический ледокол «Авраамий Завенягин», встретились с артистами таймырского ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро».Как рассказала вице-президент региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края Анфиса Никифорова, одним из самых ярких мероприятий форума стало выступление 15 участников в норильском спортивно-развлекательном комплексе «Арена». Участники погрузили норильчан в свою культуру: продемонстрировали национальные виды спорта, продефилировали в национальных костюмах пяти коренных этносов и провели танцевальный флешмоб.Ещё одной особенностью прошедшего события стало то, что его организовали участники первого форума - они самостоятельно составляли программу мероприятий.Торжественная церемония закрытия прошла на горнолыжном комплексе «Кайа» Центра развития зимних видов спорта. Лидеры форума примут участие в 2020 году в Арктическом фестивале «Притяжение Таймыра», Международном фестивале этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири», Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера» и юбилейных мероприятиях Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Кроме того, все участники форума получили сертификаты, подтверждающие, что они прослушали курс лекций о культуре коренных народов Таймыра.Проведение форума стало возможным благодаря гранту в один миллион рублей благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель», предоставленному местной общественной организации «Союз долган» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.Фото с сайта Таймыр-24