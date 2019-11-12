Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41489

12 ноября 2019, 15:45



Без обострений. В Заполярном транспортном филиале завершился период усиленного режима работы по соблюдению требований промбезопасности и охраны труда.

Во время усиленного режима состоялось 472 поведенческих аудита безопасности, из которых 71 - в категории «Опасные действия и условия». Обращает на себя внимание тот факт, что за время усиленного режима работы по промбезопасности к дисциплинарной ответственности не был привлечён ни один работник ЗТФ. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:174 Специалисты ЗТФ подсчитали, что за этот период было проведено 204 проверки, выявлено 98 замечаний, проведено 46 бесед и собраний с производственным и линейным персоналом.Во время усиленного режима состоялось 472 поведенческих аудита безопасности, из которых 71 - в категории «Опасные действия и условия». Обращает на себя внимание тот факт, что за время усиленного режима работы по промбезопасности к дисциплинарной ответственности не был привлечён ни один работник ЗТФ.Фото Дениса Кожевникова