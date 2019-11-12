Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41490

12 ноября 2019, 15:47



Сегодня губернатор Александр Усс провёл совещание по вопросам использования объектов Универсиады-2019.

В настоящее время на «Сопке» для горожан работает тренажёрный зал, в «Радуге» открыты бассейн, спортивные и тренажёрные залы, скалодром, лыжероллерные трассы. Городские ледовые арены в перерывах между тренировками и соревнованиями спортивных команд и воспитанников спортшкол принимают любителей активного отдыха на коньках. На объектах тренируются представители спортшкол олимпийского резерва, команды профессиональных клубов, спортсмены федераций по видам спорта. Благодаря активной позиции губернатора края и по поручению президента России Владимира Путина кластер «Сопка» станет круглогодичным тренировочным центром по зимним видам спорта. Также там будут проводиться спортивные мероприятия федерального и регионального уровней. В кластере «Радуга» откроются образовательные программы для студентов, продолжатся тренировки спортсменов. «Красноярская Универсиада оказалась не только одной из лучших с точки зрения её организации, но и по разумности финансовых вложений. Когда мы готовили концепцию дальнейшего использования материальной базы Универсиады, исходили из того, что её объекты должны служить не спортивным чиновникам и их друзьям, а всем желающим. Они должны стать народными объектами. Построенные на деньги налогоплательщиков, они должны им служить. Прошло всего несколько месяцев после завершения Студенческих игр, и уже ясно, что более чем на 90 процентов спорткомплексы загружены», – подчеркнул Александр Усс. Добавим, что вблизи объектов развиваются и рекреационные зоны. В частности, продолжается строительство второй очереди экопарка «Гремячая грива», чтобы в будущем объединить «Радугу», «Сопку» и Академию биатлона в единое городское пространство для отдыха и туризма. Фото Вадима Кофмана

Просмотров:177 После Студенческих игр спортивные комплексы активно используют как профессиональные спортсмены, так и обычные жители Красноярска. Именно на создании условий для привлечения горожан и гостей краевой столицы к занятиям массовыми видами спорта на аренах Универсиады сделал акцент глава региона после завершения Игр.В настоящее время на «Сопке» для горожан работает тренажёрный зал, в «Радуге» открыты бассейн, спортивные и тренажёрные залы, скалодром, лыжероллерные трассы. Городские ледовые арены в перерывах между тренировками и соревнованиями спортивных команд и воспитанников спортшкол принимают любителей активного отдыха на коньках.На объектах тренируются представители спортшкол олимпийского резерва, команды профессиональных клубов, спортсмены федераций по видам спорта.Благодаря активной позиции губернатора края и по поручению президента России Владимира Путина кластер «Сопка» станет круглогодичным тренировочным центром по зимним видам спорта. Также там будут проводиться спортивные мероприятия федерального и регионального уровней. В кластере «Радуга» откроются образовательные программы для студентов, продолжатся тренировки спортсменов.«Красноярская Универсиада оказалась не только одной из лучших с точки зрения её организации, но и по разумности финансовых вложений. Когда мы готовили концепцию дальнейшего использования материальной базы Универсиады, исходили из того, что её объекты должны служить не спортивным чиновникам и их друзьям, а всем желающим. Они должны стать народными объектами. Построенные на деньги налогоплательщиков, они должны им служить. Прошло всего несколько месяцев после завершения Студенческих игр, и уже ясно, что более чем на 90 процентов спорткомплексы загружены», – подчеркнул Александр Усс.Добавим, что вблизи объектов развиваются и рекреационные зоны. В частности, продолжается строительство второй очереди экопарка «Гремячая грива», чтобы в будущем объединить «Радугу», «Сопку» и Академию биатлона в единое городское пространство для отдыха и туризма.Фото Вадима Кофмана