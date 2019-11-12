Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41491

12 ноября 2019, 16:30



День правовой грамотности проведёт 20 ноября отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними.

В консультировании примут участие: специалисты отдела опеки, специалисты КДН, инспекторы ПДН, нотариусы, адвокаты, прокурор города Норильска, юрисконсульты, специалисты управления социальной политики и др.

Просмотров:172 Работу консультативных пунктов «Правовая помощь детям и родителям» организуют с 16.00 до 20.00 20 ноября в школах: № 14, Бегичева, 11; № 30, Бауманская, 12; № 32, Победы, 11; № 24, Снежногорск. В МФЦ на Нансена, 69, приём пройдёт с 14.00 до 18.00. В Норильском детском доме (ул. Нансена, 74) и в школе-интернате № 2 (Кирова, 34) на вопросы горожан ответят с 16.00 до 18.00, а в отделе опеки и попечительства (Ленинский пр., 1) - с 14.00 до 18.00. В Центре семьи «Норильский» норильчан ждут с 18.00 до 20.00.В консультировании примут участие: специалисты отдела опеки, специалисты КДН, инспекторы ПДН, нотариусы, адвокаты, прокурор города Норильска, юрисконсульты, специалисты управления социальной политики и др.