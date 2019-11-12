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12 ноября 2019, 17:45

Женщина с ребёнком пострадали в ДТП из-за того, что не пристегнулись ремнями безопасности.


ДТП произошло 8 ноября около восьми часов вечера на улице Хантайской. Легковой автомобиль «Тойота» столкнулся с автофургоном «Исузу» - водитель легковушки при повороте направо не уступил грузовику дорогу. В результате происшествия пострадали мать и её трёхлетний ребёнок, пассажиры «Тойоты»: они не были пристёгнуты ремнями безопасности и получили травмы различной степени тяжести. Сейчас пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.
Этот случай пополнил статистику дорожных происшествий. Так, с начала года сотрудниками норильской Госавтоинспекции выявлено более 1400 водителей, нарушивших правила использования ремней безопасности, и более 260 водителей привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки детей. Эти данные указывают на то, что родители продолжают игнорировать требования по безопасной перевозке своих детей.
Госавтоинспекция напоминает, что за неиспользование ремней безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере одной тысячи рублей, а за нарушение правил перевозки ребёнка в автомобиле - три тысячи рублей.
Пристёгнутый ремень может спасти жизнь и уменьшить тяжесть травм водителя и пассажиров во время дорожно-транспортного происшествия. Пренебрежение ремнями безопасности может привести к тяжёлым травмам и смерти при столкновении или внезапном торможении автомобиля.

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