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12 ноября 2019, 17:47



Правительство утвердило переписные листы Всероссийской переписи населения 2020 года.

Распоряжением правительства РФ утверждены три формы бланков переписных листов, которые будут использоваться в ходе Всероссийской переписи населения 2020 года. Бланк формы Л предназначен для сбора сведений о лицах, постоянно проживающих в России. В нём 23 вопроса, среди которых пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость и др. Бланк формы П будет использоваться для сбора данных о жилищных условиях населения. Он содержит семь вопросов, в том числе о типе жилого помещения, времени постройки дома, общей площади, количестве комнат, видах благоустройства жилого помещения. Бланк формы В – для временно находящихся в России и постоянно проживающих в других странах. В нём 7 вопросов, в числе которых пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжительность проживания на территории России и др. Формы бланков разрабатывались с учётом появления у жителей страны возможности самостоятельно заполнить переписной лист на портале «Госуслуги». Также бралось в расчёт, что сбор данных переписчиками будет вестись с помощью электронных планшетов, а переписные листы на бумаге будут заполняться лишь в исключительных случаях. Например, при внезапном выходе электронного планшета из строя. Определённые корректировки были внесены и в формулировки вопросов. Без ущерба для преемственности они были адаптированы к реалиям современной жизни и требованиям законодательства, изменившегося со времени проведения последней переписи в 2010 году. Одно из нововведений – у населения поинтересуются не только владением русским и другими языками, но и активностью использования этих языков в повседневной жизни. Эти данные позволят оценить эффективность образовательных программ, степень потребности в национальных школах, а также определить приоритетные направления поддержки культурных инициатив. В перечне источников средств к существованию для удобства приведены наиболее распространённые варианты ответов: заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и др. Важно отметить, что в переписном листе не было и нет вопроса о размере дохода. Называть работодателя тоже не требуется. Статистиков интересует только источник средств к существованию, например, «заработная плата» или «пенсия», без дополнительной детализации и тем более документального подтверждения. Изменения в Законе «Об образовании» потребовали доработать блок вопросов об образовании. В нём появилась графа «Дошкольное образование», а графа «Среднее образование» была разделена на «Квалифицированный рабочий, служащий» и «Специалист среднего звена». Градации высшего образования тоже приведены в соответствие с законом: «Бакалавриат», «Специалитет», «Магистратура».

Просмотров:155 Постоянно проживающих в стране попросят ответить на 30 вопросов, а временно гостящих у нас иностранцев – на 7. По сравнению с предыдущей переписью 2010 года формулировки некоторых вопросов были скорректированы и дополнены.Распоряжением правительства РФ утверждены три формы бланков переписных листов, которые будут использоваться в ходе Всероссийской переписи населения 2020 года.Бланк формы Л предназначен для сбора сведений о лицах, постоянно проживающих в России. В нём 23 вопроса, среди которых пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость и др.Бланк формы П будет использоваться для сбора данных о жилищных условиях населения. Он содержит семь вопросов, в том числе о типе жилого помещения, времени постройки дома, общей площади, количестве комнат, видах благоустройства жилого помещения.Бланк формы В – для временно находящихся в России и постоянно проживающих в других странах. В нём 7 вопросов, в числе которых пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжительность проживания на территории России и др.Формы бланков разрабатывались с учётом появления у жителей страны возможности самостоятельно заполнить переписной лист на портале «Госуслуги». Также бралось в расчёт, что сбор данных переписчиками будет вестись с помощью электронных планшетов, а переписные листы на бумаге будут заполняться лишь в исключительных случаях. Например, при внезапном выходе электронного планшета из строя.Определённые корректировки были внесены и в формулировки вопросов. Без ущерба для преемственности они были адаптированы к реалиям современной жизни и требованиям законодательства, изменившегося со времени проведения последней переписи в 2010 году.Одно из нововведений – у населения поинтересуются не только владением русским и другими языками, но и активностью использования этих языков в повседневной жизни. Эти данные позволят оценить эффективность образовательных программ, степень потребности в национальных школах, а также определить приоритетные направления поддержки культурных инициатив.В перечне источников средств к существованию для удобства приведены наиболее распространённые варианты ответов: заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и др.Важно отметить, что в переписном листе не было и нет вопроса о размере дохода. Называть работодателя тоже не требуется. Статистиков интересует только источник средств к существованию, например, «заработная плата» или «пенсия», без дополнительной детализации и тем более документального подтверждения.Изменения в Законе «Об образовании» потребовали доработать блок вопросов об образовании. В нём появилась графа «Дошкольное образование», а графа «Среднее образование» была разделена на «Квалифицированный рабочий, служащий» и «Специалист среднего звена». Градации высшего образования тоже приведены в соответствие с законом: «Бакалавриат», «Специалитет», «Магистратура».