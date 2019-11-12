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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:51 В Норильске численность безработных снижается, сегодня их насчитывается 766 человек.
17:50 Финал конкурса «ТЭФИ-Регион» впервые состоится в Волгограде. В нём примет участие и телекомпания «Северный город».
17:47 Правительство утвердило переписные листы Всероссийской переписи населения 2020 года.
17:45 Женщина с ребёнком пострадали в ДТП из-за того, что не пристегнулись ремнями безопасности.
16:30 День правовой грамотности проведёт 20 ноября отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними.
15:47 Сегодня губернатор Александр Усс провёл совещание по вопросам использования объектов Универсиады-2019.
15:45 Без обострений. В Заполярном транспортном филиале завершился период усиленного режима работы по соблюдению требований промбезопасности и охраны труда.
15:44 Участниками II Молодёжного форума коренных малочисленных народов Таймыра стали более 70 молодых таймырцев.
14:56 В Заполярном филиале «Норникеля» подведены итоги работы за октябрь и первую декаду ноября 2019 года.
14:55 Норильчане с медалями вернулись с всероссийского турнира по кикбоксингу.
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