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12 ноября 2019, 17:50



Финал конкурса «ТЭФИ-Регион» впервые состоится в Волгограде. В нём примет участие и телекомпания «Северный город».

Региональные телевизионные студии, кинокомпании, продюсерские центры и редакции соберутся в Волгограде, чтобы обменяться опытом, продемонстрировать своё творчество. Финалистами 20 номинаций конкурса «ТЭФИ-Регион» стали коллективы из Волгограда, Астрахани, Ставрополя, Самары, Омска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Краснодара, Уфы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Калуги, Челябинска, Архангельска, Ноябрьска, Улан-Удэ, Симферополя, Великого Новгорода, Новосибирска, Москвы, Магадана, Белгорода, Салехарда, Екатеринбурга, Абакана, Томска, Норильска, Сургута, Нижнего Тагила, Хабаровска, Тюмени, Иркутска, сообщает «Волгоградская правда». «Торжественная церемония награждения победителей состоится на сцене Нового экспериментального театра, – рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области. – Учебная программа фестиваля пройдёт 17–18 ноября». Во время учебной части перед участниками выступят ведущие журналисты федеральных СМИ, знаковые персоны российского медиасообщества. Отметим, «ТЭФИ» – национальная премия в России за высшие достижения в области телевизионных искусств, учреждённая фондом «Академия российского телевидения». Конкурс проводится с 1994 года.

Просмотров:139 Заключительный этап всероссийского ТВ-конкурса «ТЭФИ-Регион» пройдёт 16–18 ноября.Региональные телевизионные студии, кинокомпании, продюсерские центры и редакции соберутся в Волгограде, чтобы обменяться опытом, продемонстрировать своё творчество. Финалистами 20 номинаций конкурса «ТЭФИ-Регион» стали коллективы из Волгограда, Астрахани, Ставрополя, Самары, Омска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Краснодара, Уфы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Калуги, Челябинска, Архангельска, Ноябрьска, Улан-Удэ, Симферополя, Великого Новгорода, Новосибирска, Москвы, Магадана, Белгорода, Салехарда, Екатеринбурга, Абакана, Томска, Норильска, Сургута, Нижнего Тагила, Хабаровска, Тюмени, Иркутска, сообщает «Волгоградская правда».«Торжественная церемония награждения победителей состоится на сцене Нового экспериментального театра, – рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области. – Учебная программа фестиваля пройдёт 17–18 ноября».Во время учебной части перед участниками выступят ведущие журналисты федеральных СМИ, знаковые персоны российского медиасообщества.Отметим, «ТЭФИ» – национальная премия в России за высшие достижения в области телевизионных искусств, учреждённая фондом «Академия российского телевидения». Конкурс проводится с 1994 года.