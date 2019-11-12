Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41495

12 ноября 2019, 17:51



В Норильске численность безработных снижается, сегодня их насчитывается 766 человек.

- Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к численности населения в трудоспособном возрасте, по сравнению с прошлым годом снизился на 0,1% и составил 0,6%. Коэффициент напряжённости на норильском рынке труда также снизился (по сравнению с прошлым годом) на 0,1% и составил 0,4, - отмечают специалисты. За прошедшие десять месяцев года работодатели заявили в службу занятости 11 517 вакансий. Постоянных из них 65,2% (7504 ед.), по рабочим профессиям – 82,3% (9483 ед.). В горячей десятке требуемых сегодня рабочих профессий – сварщик, водитель, продавец, повар, охранник, машинист ПДМ и другие. Десятка служащих и специалистов выглядит так: врач, медсестра, фельдшер, провизор, акушерка, программист, бухгалтер, воспитатель детсада, специалист в сфере строительства и учитель иностранного языка. За те же десять месяцев года за содействием в поиске подходящей работы обратились 6571 человек. Статус безработного гражданина получили 2026 человек. - Содействие занятости было оказано 5442 ищущим гражданам: трудоустроены 5274; 161 направлен на профессиональное обучение (в том числе для девятерых женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, и четверых пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность, организовано профессиональное обучение), семь человек оформлены на досрочную пенсию, - заключили в ЦЗН.

Просмотров:160 Таковы официальные данные Центра занятости населения Норильска. На 1 ноября ситуация на рынке труда стабильная и имеет положительную динамику по сравнению с прошлым годом. В частности, численность безработных граждан на данный момент - 766 человек, что ниже на 5,4%, чем в аналогичном периоде в прошлом году.- Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к численности населения в трудоспособном возрасте, по сравнению с прошлым годом снизился на 0,1% и составил 0,6%. Коэффициент напряжённости на норильском рынке труда также снизился (по сравнению с прошлым годом) на 0,1% и составил 0,4, - отмечают специалисты.За прошедшие десять месяцев года работодатели заявили в службу занятости 11 517 вакансий. Постоянных из них 65,2% (7504 ед.), по рабочим профессиям – 82,3% (9483 ед.). В горячей десятке требуемых сегодня рабочих профессий – сварщик, водитель, продавец, повар, охранник, машинист ПДМ и другие. Десятка служащих и специалистов выглядит так: врач, медсестра, фельдшер, провизор, акушерка, программист, бухгалтер, воспитатель детсада, специалист в сфере строительства и учитель иностранного языка.За те же десять месяцев года за содействием в поиске подходящей работы обратились 6571 человек. Статус безработного гражданина получили 2026 человек.- Содействие занятости было оказано 5442 ищущим гражданам: трудоустроены 5274; 161 направлен на профессиональное обучение (в том числе для девятерых женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, и четверых пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность, организовано профессиональное обучение), семь человек оформлены на досрочную пенсию, - заключили в ЦЗН.