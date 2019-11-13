Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41496

13 ноября 2019, 11:35



Шумных соседей теперь поубавится: в России начали действовать ограничения на организацию хостелов в жилых домах.

Начиная с 1 октября, для продолжения работы действующих хостелов необходимо перевести занимаемые ими помещения из жилого фонда в нежилой. Такой перевод возможен, если помещение располагается на первом этаже (или выше – при условии, что под ним находятся только нежилые помещения) и имеет отдельный вход (или есть возможность его сделать), а в помещении никто фактически не проживает. Кроме того, хостел должен быть оборудован звукоизоляцией, сигнализацией, сейфами, соответствовать требованиям пожарной безопасности. «Проблемными часто становились хостелы в многоквартирных домах, в которых не соблюдались требования по ограничению шума, чистоте и т. п. Жильцам других квартир, недовольным таким соседством, приходилось добиваться закрытия хостела через суд», – отмечают специалисты. При этом эксперты советуют жильцам, которые заподозрили расположение хостела в соседней квартире, перед направлением жалоб в надзорный орган уточнить, действительно ли при его организации были допущены нарушения. Уточнить статус помещения можно, заказав выписку из ЕГРН об общих характеристиках соответствующего объекта. Вместе с тем подчеркивается, что запрет на размещение хостелов в жилых домах не подразумевает ликвидации права собственника квартиры или дома сдавать его в наём. «Заключив с жильцом договор найма, правообладатель может сдать жилое помещение на любой срок», – отмечается в сообщении. Также Федеральная кадастровая палата напоминает об ужесточении правил перевода площадей в нежилой фонд. В соответствии с 116-ФЗ перед обращением в жилфонд с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое собственник должен получить письменное согласие от каждого владельца примыкающих к его квартире помещений, а также большинство голосов собственников из конкретного подъезда. Таким образом, жильцы наделены правом решать, будет ли открыта очередная коммерческая точка в их доме или нет.

Просмотров:72 Начали действовать поправки в Жилищный кодекс, утверждённые Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 59-ФЗ. Согласно изменениям деятельность гостиниц, расположенных в жилых домах и предоставление гостиничных услуг в квартирах многоэтажек, не допускается. Как отмечают эксперты Федеральной кадастровой палаты, закон не запрещает хостелы как вид гостиниц, он лишь ограничивает их расположение – теперь они могут находиться только в помещениях нежилого назначения.Начиная с 1 октября, для продолжения работы действующих хостелов необходимо перевести занимаемые ими помещения из жилого фонда в нежилой. Такой перевод возможен, если помещение располагается на первом этаже (или выше – при условии, что под ним находятся только нежилые помещения) и имеет отдельный вход (или есть возможность его сделать), а в помещении никто фактически не проживает. Кроме того, хостел должен быть оборудован звукоизоляцией, сигнализацией, сейфами, соответствовать требованиям пожарной безопасности.«Проблемными часто становились хостелы в многоквартирных домах, в которых не соблюдались требования по ограничению шума, чистоте и т. п. Жильцам других квартир, недовольным таким соседством, приходилось добиваться закрытия хостела через суд», – отмечают специалисты. При этом эксперты советуют жильцам, которые заподозрили расположение хостела в соседней квартире, перед направлением жалоб в надзорный орган уточнить, действительно ли при его организации были допущены нарушения. Уточнить статус помещения можно, заказав выписку из ЕГРН об общих характеристиках соответствующего объекта.Вместе с тем подчеркивается, что запрет на размещение хостелов в жилых домах не подразумевает ликвидации права собственника квартиры или дома сдавать его в наём. «Заключив с жильцом договор найма, правообладатель может сдать жилое помещение на любой срок», – отмечается в сообщении.Также Федеральная кадастровая палата напоминает об ужесточении правил перевода площадей в нежилой фонд. В соответствии с 116-ФЗ перед обращением в жилфонд с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое собственник должен получить письменное согласие от каждого владельца примыкающих к его квартире помещений, а также большинство голосов собственников из конкретного подъезда. Таким образом, жильцы наделены правом решать, будет ли открыта очередная коммерческая точка в их доме или нет.