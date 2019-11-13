Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41497

13 ноября 2019, 12:16



Норильчане готовятся к новогодним праздникам. «Почта России» даёт советы, как гарантированно получить своё в период онлайн-распродаж.

- Если вы впервые заказываете у частного лица, старайтесь избегать предоплаты, чтобы уберечься от возможного мошенничества. Вы можете воспользоваться услугой наложенного платежа с описью вложения – и оплатить товар уже по факту его получения, сверив содержимое с тем, что было заявлено продавцом. Внимательно проверяйте адрес доставки. Индекс, который соответствует вашему адресу, можно уточнить на официальном сайте «Почты России» pochta.ru или в мобильном приложении «Почты России», - говорят сотрудники почты. При выборе способа получения старайтесь выбирать отслеживаемую доставку. В иностранных интернет-магазинах она может скрываться под обозначением «Registered mail». Тогда вы сможете отследить все пути прохождения своей посылки и точно узнаете, когда она поступит в ваше почтовое отделение. Отслеживайте отправление на официальном сайте «Почты России» pochta.ru или в мобильном приложении «Почты России». Почта напрямую обменивается информацией с иностранными почтовыми администрациями, с федеральной таможенной службой, что гарантирует актуальность и достоверность информации, представленной в трекинге. Оформите упрощенное получение отправлений в почтовом отделении. Это можно сделать как в почтовом отделении, один раз заполнив заявление, так и на сайте «Почты России» через подтверждённый профиль в ЕСИА. После этого вы сможете получать свои посылки без предъявления паспорта и заполнения бумажных извещений, просто называя оператору код подтверждения из СМС. - В случае выявления дефекта оболочки почтового отправления старайтесь вскрывать посылки в отделении в присутствии почтовых сотрудников. Тогда на месте будет составлен акт, который позволит вам вернуть поврежденный товар продавцу, - напоминают сотрудники почты.

Просмотров:58 Что касается самих распродаж, то правильно было бы готовиться к ним заранее, составив список необходимого и стараться его придерживаться, чтобы спонтанно не накупить лишнего. Важно проверять отзывы об интернет-магазине или продавце, да и саму покупку делать на независимых площадках, а не на сайте самого магазина. Сравните цены на нескольких площадках. Интернет позволяет потратить на это минимум времени и при этом сэкономить приличные суммы. Ведь размер скидок даже на распродажах может отличаться весьма значительно.- Если вы впервые заказываете у частного лица, старайтесь избегать предоплаты, чтобы уберечься от возможного мошенничества. Вы можете воспользоваться услугой наложенного платежа с описью вложения – и оплатить товар уже по факту его получения, сверив содержимое с тем, что было заявлено продавцом. Внимательно проверяйте адрес доставки. Индекс, который соответствует вашему адресу, можно уточнить на официальном сайте «Почты России» pochta.ru или в мобильном приложении «Почты России», - говорят сотрудники почты.При выборе способа получения старайтесь выбирать отслеживаемую доставку. В иностранных интернет-магазинах она может скрываться под обозначением «Registered mail». Тогда вы сможете отследить все пути прохождения своей посылки и точно узнаете, когда она поступит в ваше почтовое отделение. Отслеживайте отправление на официальном сайте «Почты России» pochta.ru или в мобильном приложении «Почты России». Почта напрямую обменивается информацией с иностранными почтовыми администрациями, с федеральной таможенной службой, что гарантирует актуальность и достоверность информации, представленной в трекинге. Оформите упрощенное получение отправлений в почтовом отделении. Это можно сделать как в почтовом отделении, один раз заполнив заявление, так и на сайте «Почты России» через подтверждённый профиль в ЕСИА. После этого вы сможете получать свои посылки без предъявления паспорта и заполнения бумажных извещений, просто называя оператору код подтверждения из СМС.- В случае выявления дефекта оболочки почтового отправления старайтесь вскрывать посылки в отделении в присутствии почтовых сотрудников. Тогда на месте будет составлен акт, который позволит вам вернуть поврежденный товар продавцу, - напоминают сотрудники почты.