Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41498

13 ноября 2019, 13:00



Норильские боксёры привезли четыре медали с всероссийского турнира «Невские звёзды».

Итог выступления наших ребят: по два серебра - у Дениса Карасева и Олега Ключагина (спортшкола № 4, тренеры Максим Трофимов и Владимир Лазник) и две бронзы - у Феликса Михно и Матвея Рублинского (спортшкола единоборств, тренер Денис Дурасов). Сейчас боксёры готовятся к следующим выездным соревнованиям. На очереди – Всероссийский турнир памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова в Москве, который состоится с 8 по 15 декабря. «Турнир важный, на его основе будет формироваться сборная России по возрастной группе 2006-07 г. р.», - пояснил Максим Трофимов. Помимо этого с 4 по 7 декабря в Красноярске пройдёт первенство региона среди девочек и юниоров, куда также отправятся наши ребята. Фото участников соревнований

Просмотров:134 Турнир по боксу среди юношей 12-13 лет прошёл в петербургском Центре физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района. Турнир проходил с 6 по 10 ноября, в нём приняли участие 97 спортсменов из 18 городов России, в том числе норильские спортсмены, боксёры двух спортивных школ города. Важно, что этот турнир – часть соревновательной подготовки к первенствам края и другим соревнованиям более высокого статуса.Итог выступления наших ребят: по два серебра - у Дениса Карасева и Олега Ключагина (спортшкола № 4, тренеры Максим Трофимов и Владимир Лазник) и две бронзы - у Феликса Михно и Матвея Рублинского (спортшкола единоборств, тренер Денис Дурасов).Сейчас боксёры готовятся к следующим выездным соревнованиям. На очереди – Всероссийский турнир памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова в Москве, который состоится с 8 по 15 декабря.«Турнир важный, на его основе будет формироваться сборная России по возрастной группе 2006-07 г. р.», - пояснил Максим Трофимов. Помимо этого с 4 по 7 декабря в Красноярске пройдёт первенство региона среди девочек и юниоров, куда также отправятся наши ребята.Фото участников соревнований