Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41499

13 ноября 2019, 13:36



В октябре в Норильске родились 178 малышей.

Мамами в октябре чаще всего становились женщины в возрасте 25-29 и 30-34 лет. Девять молодых мам перешагнули возрастной рубеж в 40 лет, а шесть мам совсем юны – от 15 до 20 лет. Для подавляющего большинства мам это были вторые роды (в 79 случаях), в 64 случаях – первые. Восемь женщин прошли через четвёртые роды, по одной – через пятые и шестые. Всего с начала года в городе родились 1848 малышей, гендерное разделение почти равное – 933 девочки против 915 мальчиков. В их числе на свет появились 30 близнецов, чаще пара мальчик-мальчик. Для двух женщин прошли седьмые роды, для одной – восьмые. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:154 101 из них – девочки, 77 – мальчиков. В числе этих детей сразу три близнецовые пары, причём «угодили» всем вариантам «составов» - по одной паре братьев, сестёр и смешанная пара мальчик-девочка.Мамами в октябре чаще всего становились женщины в возрасте 25-29 и 30-34 лет. Девять молодых мам перешагнули возрастной рубеж в 40 лет, а шесть мам совсем юны – от 15 до 20 лет. Для подавляющего большинства мам это были вторые роды (в 79 случаях), в 64 случаях – первые. Восемь женщин прошли через четвёртые роды, по одной – через пятые и шестые.Всего с начала года в городе родились 1848 малышей, гендерное разделение почти равное – 933 девочки против 915 мальчиков. В их числе на свет появились 30 близнецов, чаще пара мальчик-мальчик. Для двух женщин прошли седьмые роды, для одной – восьмые.Фото Дениса Кожевникова