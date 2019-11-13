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13 ноября 2019, 14:20



Тренер «Барселоны» исполнит мечту двух юных российских футболистов.

Академия футбольного клуба «Барселона» отобрала двух российских школьников - Русала Меликова и Влада Яковлева, провела с ними тренировку в Норильске и пригласила на ознакомительную поездку в Испанию. Сейчас юные футболисты готовятся посетить матч команды на легендарном «Камп Ноу», чтобы посмотреть, как тренируются их сверстники в испанском клубе. Напомним, чтобы выбрать наиболее талантливых российских школьников 2002-2007 года рождения, «Барселона» попросила их исполнить трюк с мячом, снять его на видео и выложить в соцсети, после чего пригласила 24 из них на тренировку в Норильск. Норильск был выбран менеджментом клуба как один из самых отдалённых городов России, где приезд тренера из самой «Барсы» для детей становится настоящим чудом. Поездку тренера Альберта Фернандеса Батальи и бывшего футболиста, известного блогера Евгения Савина, а также всех победителей конкурса обеспечила компания ОРРО. «Программа предоставляет ребятам из небольших городов возможность познакомиться с нашими методами работы и практиковать их в своём городе, — поделился Альберт Баталья. — Важнее всего - желание играть в футбол, вне зависимости от того, откуда они родом. Если ребята будут усердно тренироваться и у них есть талант, для них будут открыты любые дороги». Альберт Баталья и Евгений Савин сфотографировались со всеми желающими и снялись в фильме про воспитанника норильской спортивной школы Костю Ялынбаева, который сегодня является одним из лучших представителей российского юношеского футбола. «Барселона» готова и дальше знакомить детей из маленьких российских городов с большим футболом, чтобы научить их усердно тренироваться и работать.

Просмотров:125 Мальчишки попадут на легендарный стадион и увидят игру настоящих звёзд футбола.Академия футбольного клуба «Барселона» отобрала двух российских школьников - Русала Меликова и Влада Яковлева, провела с ними тренировку в Норильске и пригласила на ознакомительную поездку в Испанию. Сейчас юные футболисты готовятся посетить матч команды на легендарном «Камп Ноу», чтобы посмотреть, как тренируются их сверстники в испанском клубе.Напомним, чтобы выбрать наиболее талантливых российских школьников 2002-2007 года рождения, «Барселона» попросила их исполнить трюк с мячом, снять его на видео и выложить в соцсети, после чего пригласила 24 из них на тренировку в Норильск.Норильск был выбран менеджментом клуба как один из самых отдалённых городов России, где приезд тренера из самой «Барсы» для детей становится настоящим чудом. Поездку тренера Альберта Фернандеса Батальи и бывшего футболиста, известного блогера Евгения Савина, а также всех победителей конкурса обеспечила компания ОРРО.«Программа предоставляет ребятам из небольших городов возможность познакомиться с нашими методами работы и практиковать их в своём городе, — поделился Альберт Баталья. — Важнее всего - желание играть в футбол, вне зависимости от того, откуда они родом. Если ребята будут усердно тренироваться и у них есть талант, для них будут открыты любые дороги».Альберт Баталья и Евгений Савин сфотографировались со всеми желающими и снялись в фильме про воспитанника норильской спортивной школы Костю Ялынбаева, который сегодня является одним из лучших представителей российского юношеского футбола.«Барселона» готова и дальше знакомить детей из маленьких российских городов с большим футболом, чтобы научить их усердно тренироваться и работать.