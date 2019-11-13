Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41502

13 ноября 2019, 14:25



Работники Заполярной строительной компании помогают ребятишкам-отказникам.

Перечень необходимого невелик, но это именно то, в чём отделение нуждается на сегодняшний день. Самое расходное средство детской гигиены – подгузники, они нужны всегда. Есть потребность и во влажных салфетках, детском масле, а также в мебели для ребятишек. В отделении также необходимы: детский регулируемый стол «Ромашка» в столовую; детские стульчики, шкаф-стеллаж для горшков. Специалисты ЗСК активно участвуют в акции. Сбор идёт вовсю, кто-то передаёт или приносит деньги, а кто-то покупает товар. Мебель рабочие планируют заказать на материке, где больше и разнообразнее выбор и не такие кусачие цены. Пункт сбора организован на предприятии. По всем вопросам звонить по телефону 8(913)49-31-497, Роза Новикова. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:134 Благотворительная акция «Поможем малюткам» проводится среди работников ЗСК уже в четвёртый раз. В этом году она проходит с 11 по 20 ноября. О потребностях малышей-отказников, находящихся под опекой отделения сестринского ухода детской больницы, работники узнали, что называется, из первых уст - от медиков. С медицинским персоналом детской городской больницы работников Заполярной строительной компании связывает давняя крепкая дружба.Перечень необходимого невелик, но это именно то, в чём отделение нуждается на сегодняшний день. Самое расходное средство детской гигиены – подгузники, они нужны всегда. Есть потребность и во влажных салфетках, детском масле, а также в мебели для ребятишек. В отделении также необходимы: детский регулируемый стол «Ромашка» в столовую; детские стульчики, шкаф-стеллаж для горшков.Специалисты ЗСК активно участвуют в акции. Сбор идёт вовсю, кто-то передаёт или приносит деньги, а кто-то покупает товар. Мебель рабочие планируют заказать на материке, где больше и разнообразнее выбор и не такие кусачие цены.Пункт сбора организован на предприятии. По всем вопросам звонить по телефону 8(913)49-31-497, Роза Новикова.Фото Дениса Кожевникова