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13 ноября 2019, 14:30



Власти Красноярского края зафиксировали подъём экономики региона.

С докладом на эту тему выступил первый заместитель министра экономики и регионального развития края Михаил Бершадский. По его словам, практически во всех отраслях удалось как минимум сохранить прошлогодние результаты. Более того, по многим показателям наблюдается небольшой рост. Единственная сфера, в которой было зафиксировано снижение объёма выполненных работ, – это строительство. Впрочем, эта ситуация вызвана объективным факторами – в течение минувших девяти месяцев был закончен ряд крупных строек: это и объекты Универсиады-2019, и строительство второго пускового комплекса Богучанского алюминиевого завода, и завершение модернизации металлургического производства в Норильске. При этом в сфере строительства жилых домов в крае есть небольшой рост: объём производства по сравнению с аналогичным периодом текущего года составляет 100,2%. Показатели таких отраслей, как промышленность и добыча полезных ископаемых, также находятся на уровне прошлого года с небольшим ростом. Так, индекс производства в промышленности по итогам января-сентября составил 101,2%, в сфере добычи полезных ископаемых - 100%, в энергетике края – 100,2%. Самый значительный рост продемонстрировала отрасль обработки древесины – там индекс составил 134,3%.

Просмотров:134 Правительство края подвело итоги развития экономики за первые девять месяцев текущего года, сообщает ФедералПресс. Почти по всем показателям зафиксирован рост. Небольшое снижение отмечено лишь в строительной отрасли – оно связано с завершением строительства ряда крупных объектов.С докладом на эту тему выступил первый заместитель министра экономики и регионального развития края Михаил Бершадский. По его словам, практически во всех отраслях удалось как минимум сохранить прошлогодние результаты. Более того, по многим показателям наблюдается небольшой рост. Единственная сфера, в которой было зафиксировано снижение объёма выполненных работ, – это строительство. Впрочем, эта ситуация вызвана объективным факторами – в течение минувших девяти месяцев был закончен ряд крупных строек: это и объекты Универсиады-2019, и строительство второго пускового комплекса Богучанского алюминиевого завода, и завершение модернизации металлургического производства в Норильске. При этом в сфере строительства жилых домов в крае есть небольшой рост: объём производства по сравнению с аналогичным периодом текущего года составляет 100,2%.Показатели таких отраслей, как промышленность и добыча полезных ископаемых, также находятся на уровне прошлого года с небольшим ростом. Так, индекс производства в промышленности по итогам января-сентября составил 101,2%, в сфере добычи полезных ископаемых - 100%, в энергетике края – 100,2%.Самый значительный рост продемонстрировала отрасль обработки древесины – там индекс составил 134,3%.