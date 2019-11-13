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13 ноября 2019, 14:30

Власти Красноярского края зафиксировали подъём экономики региона.


Правительство края подвело итоги развития экономики за первые девять месяцев текущего года, сообщает ФедералПресс. Почти по всем показателям зафиксирован рост. Небольшое снижение отмечено лишь в строительной отрасли – оно связано с завершением строительства ряда крупных объектов.
С докладом на эту тему выступил первый заместитель министра экономики и регионального развития края Михаил Бершадский. По его словам, практически во всех отраслях удалось как минимум сохранить прошлогодние результаты. Более того, по многим показателям наблюдается небольшой рост. Единственная сфера, в которой было зафиксировано снижение объёма выполненных работ, – это строительство. Впрочем, эта ситуация вызвана объективным факторами – в течение минувших девяти месяцев был закончен ряд крупных строек: это и объекты Универсиады-2019, и строительство второго пускового комплекса Богучанского алюминиевого завода, и завершение модернизации металлургического производства в Норильске. При этом в сфере строительства жилых домов в крае есть небольшой рост: объём производства по сравнению с аналогичным периодом текущего года составляет 100,2%.
Показатели таких отраслей, как промышленность и добыча полезных ископаемых, также находятся на уровне прошлого года с небольшим ростом. Так, индекс производства в промышленности по итогам января-сентября составил 101,2%, в сфере добычи полезных ископаемых - 100%, в энергетике края – 100,2%.
Самый значительный рост продемонстрировала отрасль обработки древесины – там индекс составил 134,3%.

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    Список новостей

 13 ноября 2019 
19:01   Размещение крупногабаритного мусора в черте Норильска обсуждают в администрации города. 18:57   «У дорожных правил каникул нет» - подведены итоги городского творческого конкурса по пропаганде Правил дорожного движения.
18:54   Губернатор Усс встретился с путешественником Конюховым. 18:45   Действий не предпринимать. Завтра в Норильске пройдёт проверка системы оповещения.
18:44   Норильчане приняли участие в крупнейших соревнованиях по роллер-спорту «Старты мечты». 17:56   В поддержку традиционного образа жизни. На Таймыре совершенствуют правила охоты.
16:04   За самый здоровый образ жизни. Детский сад «Северок» победил в региональном конкурсе. 15:43   Норильчанин замёрз, угнал машину с парковки торгового центра города и попал на ней в ДТП.
15:27   Рекорд на рекорде. Сразу несколько рекордов побил в эти дни Мурманский морской торговый порт. 15:26   Госдолг Красноярского края уменьшился почти на 17 млрд рублей.
14:31   В единый день бесплатной юридической помощи на вопросы норильчан ответят юристы из всех структур администрации и ряда учреждений города. 14:30   Власти Красноярского края зафиксировали подъём экономики региона.
14:25   Работники Заполярной строительной компании помогают ребятишкам-отказникам. 14:20   Тренер «Барселоны» исполнит мечту двух юных российских футболистов.
13:36   В октябре в Норильске родились 178 малышей. 13:00   Норильские боксёры привезли четыре медали с всероссийского турнира «Невские звёзды».
12:16   Норильчане готовятся к новогодним праздникам. «Почта России» даёт советы, как гарантированно получить своё в период онлайн-распродаж. 11:35   Шумных соседей теперь поубавится: в России начали действовать ограничения на организацию хостелов в жилых домах.

 12 ноября 2019 
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17:47   Правительство утвердило переписные листы Всероссийской переписи населения 2020 года. 17:45   Женщина с ребёнком пострадали в ДТП из-за того, что не пристегнулись ремнями безопасности.
16:30   "Правовая помощь детям и родителям". День правовой грамотности пройдёт в Норильске 20 ноября. 15:47   Сегодня губернатор Александр Усс провёл совещание по вопросам использования объектов Универсиады-2019.
15:45   Без обострений. В Заполярном транспортном филиале завершился период усиленного режима работы по соблюдению требований промбезопасности и охраны труда. 15:44   Участниками II Молодёжного форума коренных малочисленных народов Таймыра стали более 70 молодых таймырцев.
14:56   В Заполярном филиале «Норникеля» подведены итоги работы за октябрь и первую декаду ноября 2019 года. 14:55   Норильчане с медалями вернулись с всероссийского турнира по кикбоксингу.
14:53   Если случился сбой в телевещании, нужно перенастроить каналы. 11:32   Сегодня в Москве стартует XXIII Российский онкологический конгресс. В нём примет участие и норильский доктор.

 11 ноября 2019 
18:34   Норильск готовится к рабочей встрече Ассоциации мэров зимних городов мира. 18:21   В «Заполярной Правде» пройдёт прямая линия с руководством управления социальной политики.
17:41   В городе прошло первенство Норильска по прыжкам на батуте и акробатической дорожке среди школьников. 17:34   Испытание органа: известная российская органистка Наталья Багинская провела лекции, мастер-классы и концерты в Норильском колледже искусств.
17:33   Юношеская команда МФК «Норильский никель» стартовала в новом сезоне Суперлиги U-16. 17:28   В Дудинке на складе лесопродукции Заполярного транспортного филиала (ЗТФ) введена в эксплуатацию новая эстакада для работы с лесом в вагонах.
16:32   МФК «Норильский никель» в 1/8 финала Кубка России дома переиграл грозненский «Беркут» - 3:0 и 3:1. 16:14   Сегодня в Норильске на станции юных техников начала работу модульная школа научно-технической направленности «Погружение».
16:06   Один из филиалов станции спутниковой связи «Гонец» откроют в Норильске. 14:31   Норильский реабилитационный центр «Виктория» посетили собровцы.
14:23   В Дудинке суда портового флота подняты на берег для зимовки. 14:23   Норильчане выступили на всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти Г.И. Михеева.
14:18   Грузовик не пропустил поезд, в итоге - двое пострадавших. 13:23   На смартфоны – отечественные программы. В Госдуме обсуждается законопроект, предписывающий на всю импортную электронику устанавливать отечественное ПО.
13:11   Путин предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией. 13:07   «Почта России» сократит контрольные сроки доставки посылок — теперь, в зависимости от направления, они составят от двух до восьми суток.
12:36   На трассе Норильк - Кайеркан загорелся пазик. 12:33   Проект программы реновации жилищного фонда Норильска до 2035 года представили в Москве.

 10 ноября 2019 
14:40   Студенты Норильска и Дудинки выявляют сильнейших в стритболе.

 9 ноября 2019 
18:02   Госавтоинспекторы предупредили спортсменов. На лыжной базе "Оль-Гуль" прошло профилактическое мероприятие




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