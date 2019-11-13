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13 ноября 2019, 14:31

В единый день бесплатной юридической помощи на вопросы норильчан ответят юристы из всех структур администрации и ряда учреждений города.


По традиции приём горожан пройдёт в Многофункциональном центре (ул. Нансена, 69) 20 ноября с 14.00 до 18.00. Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи организует администрация города Норильска совместно с Ассоциацией юристов России. В мероприятии примут участие специалисты юридических служб администрации города: управлений социальной политики, городского хозяйства, жилищного фонда, общего и дошкольного образования, имущества, управления по персоналу, отдела опеки и попечительства, специалисты управления потребительского рынка и услуг, представители государственных органов и другие юристы.

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    Список новостей

 13 ноября 2019 
19:01   Размещение крупногабаритного мусора в черте Норильска обсуждают в администрации города. 18:57   «У дорожных правил каникул нет» - подведены итоги городского творческого конкурса по пропаганде Правил дорожного движения.
18:54   Губернатор Усс встретился с путешественником Конюховым. 18:45   Действий не предпринимать. Завтра в Норильске пройдёт проверка системы оповещения.
18:44   Норильчане приняли участие в крупнейших соревнованиях по роллер-спорту «Старты мечты». 17:56   В поддержку традиционного образа жизни. На Таймыре совершенствуют правила охоты.
16:04   За самый здоровый образ жизни. Детский сад «Северок» победил в региональном конкурсе. 15:43   Норильчанин замёрз, угнал машину с парковки торгового центра города и попал на ней в ДТП.
15:27   Рекорд на рекорде. Сразу несколько рекордов побил в эти дни Мурманский морской торговый порт. 15:26   Госдолг Красноярского края уменьшился почти на 17 млрд рублей.
14:31   В единый день бесплатной юридической помощи на вопросы норильчан ответят юристы из всех структур администрации и ряда учреждений города. 14:30   Власти Красноярского края зафиксировали подъём экономики региона.
14:25   Работники Заполярной строительной компании помогают ребятишкам-отказникам. 14:20   Тренер «Барселоны» исполнит мечту двух юных российских футболистов.
13:36   В октябре в Норильске родились 178 малышей. 13:00   Норильские боксёры привезли четыре медали с всероссийского турнира «Невские звёзды».
12:16   Норильчане готовятся к новогодним праздникам. «Почта России» даёт советы, как гарантированно получить своё в период онлайн-распродаж. 11:35   Шумных соседей теперь поубавится: в России начали действовать ограничения на организацию хостелов в жилых домах.

 12 ноября 2019 
17:51   В Норильске численность безработных снижается, сегодня их насчитывается 766 человек. 17:50   Финал конкурса «ТЭФИ-Регион» впервые состоится в Волгограде. В нём примет участие и телекомпания «Северный город».
17:47   Правительство утвердило переписные листы Всероссийской переписи населения 2020 года. 17:45   Женщина с ребёнком пострадали в ДТП из-за того, что не пристегнулись ремнями безопасности.
16:30   "Правовая помощь детям и родителям". День правовой грамотности пройдёт в Норильске 20 ноября. 15:47   Сегодня губернатор Александр Усс провёл совещание по вопросам использования объектов Универсиады-2019.
15:45   Без обострений. В Заполярном транспортном филиале завершился период усиленного режима работы по соблюдению требований промбезопасности и охраны труда. 15:44   Участниками II Молодёжного форума коренных малочисленных народов Таймыра стали более 70 молодых таймырцев.
14:56   В Заполярном филиале «Норникеля» подведены итоги работы за октябрь и первую декаду ноября 2019 года. 14:55   Норильчане с медалями вернулись с всероссийского турнира по кикбоксингу.
14:53   Если случился сбой в телевещании, нужно перенастроить каналы. 11:32   Сегодня в Москве стартует XXIII Российский онкологический конгресс. В нём примет участие и норильский доктор.

 11 ноября 2019 
18:34   Норильск готовится к рабочей встрече Ассоциации мэров зимних городов мира. 18:21   В «Заполярной Правде» пройдёт прямая линия с руководством управления социальной политики.
17:41   В городе прошло первенство Норильска по прыжкам на батуте и акробатической дорожке среди школьников. 17:34   Испытание органа: известная российская органистка Наталья Багинская провела лекции, мастер-классы и концерты в Норильском колледже искусств.
17:33   Юношеская команда МФК «Норильский никель» стартовала в новом сезоне Суперлиги U-16. 17:28   В Дудинке на складе лесопродукции Заполярного транспортного филиала (ЗТФ) введена в эксплуатацию новая эстакада для работы с лесом в вагонах.
16:32   МФК «Норильский никель» в 1/8 финала Кубка России дома переиграл грозненский «Беркут» - 3:0 и 3:1. 16:14   Сегодня в Норильске на станции юных техников начала работу модульная школа научно-технической направленности «Погружение».
16:06   Один из филиалов станции спутниковой связи «Гонец» откроют в Норильске. 14:31   Норильский реабилитационный центр «Виктория» посетили собровцы.
14:23   В Дудинке суда портового флота подняты на берег для зимовки. 14:23   Норильчане выступили на всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти Г.И. Михеева.
14:18   Грузовик не пропустил поезд, в итоге - двое пострадавших. 13:23   На смартфоны – отечественные программы. В Госдуме обсуждается законопроект, предписывающий на всю импортную электронику устанавливать отечественное ПО.
13:11   Путин предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией. 13:07   «Почта России» сократит контрольные сроки доставки посылок — теперь, в зависимости от направления, они составят от двух до восьми суток.
12:36   На трассе Норильк - Кайеркан загорелся пазик. 12:33   Проект программы реновации жилищного фонда Норильска до 2035 года представили в Москве.

 10 ноября 2019 
14:40   Студенты Норильска и Дудинки выявляют сильнейших в стритболе.

 9 ноября 2019 
18:02   Госавтоинспекторы предупредили спортсменов. На лыжной базе "Оль-Гуль" прошло профилактическое мероприятие




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