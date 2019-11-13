Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41504

13 ноября 2019, 14:31



В единый день бесплатной юридической помощи на вопросы норильчан ответят юристы из всех структур администрации и ряда учреждений города.



Просмотров:137 По традиции приём горожан пройдёт в Многофункциональном центре (ул. Нансена, 69) 20 ноября с 14.00 до 18.00. Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи организует администрация города Норильска совместно с Ассоциацией юристов России. В мероприятии примут участие специалисты юридических служб администрации города: управлений социальной политики, городского хозяйства, жилищного фонда, общего и дошкольного образования, имущества, управления по персоналу, отдела опеки и попечительства, специалисты управления потребительского рынка и услуг, представители государственных органов и другие юристы.