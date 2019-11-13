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13 ноября 2019, 15:26



Госдолг Красноярского края уменьшился почти на 17 млрд рублей.

Уточняется, что к этой дате в бюджет поступило 191,6 млрд рублей, что составляет 73,6% от годового плана. Расходы профинансированы на 166 млрд рублей - 65,2% от годового плана. Зафиксировано увеличение налоговых поступлений относительно первоначального плана. Госдолг за девять месяцев уменьшился почти на 17 млрд рублей. По состоянию на 1 октября 2019 года государственный долг Красноярского края, по данным Минфина РФ, составлял 87,193 млрд рублей. Это самая большая сумма госдолга среди сибирских регионов. На 1 января 2019 года госдолг края составлял 103,9 млрд рублей.

Просмотров:126 Итоги социально-экономического развития региона за девять месяцев текущего года утвердили на заседании краевого правительства. Также принят отчёт об исполнении краевого бюджета по состоянию на 1 октября 2019 года.Уточняется, что к этой дате в бюджет поступило 191,6 млрд рублей, что составляет 73,6% от годового плана. Расходы профинансированы на 166 млрд рублей - 65,2% от годового плана. Зафиксировано увеличение налоговых поступлений относительно первоначального плана. Госдолг за девять месяцев уменьшился почти на 17 млрд рублей.По состоянию на 1 октября 2019 года государственный долг Красноярского края, по данным Минфина РФ, составлял 87,193 млрд рублей. Это самая большая сумма госдолга среди сибирских регионов.На 1 января 2019 года госдолг края составлял 103,9 млрд рублей.