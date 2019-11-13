Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41506

13 ноября 2019, 15:27



Рекорд на рекорде. Сразу несколько рекордов побил в эти дни Мурманский морской торговый порт.

На борт Navios beaufiks было погружено 156 898 тонн угля до Израиля. Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году и составил 153 141 тонна. Сверхдостижение было зафиксировано в период низких температур при интенсивности обработки судна более 30 тысяч тонн в сутки, что тоже является рекордной цифрой. Суда класса Navios beaufiks являются одними из самых больших в современном торговом флоте. Они принадлежат к классу Capesize («cape» - мыс, «size» - размер), который получил своё название из-за невозможности пройти через Панамский или Суэцкий каналы и необходимости огибать мыс Горн Южной Америки или мыс Доброй Надежды на юге Африки. Длина Navios beaufiks составляет 289 метров - это почти три футбольных поля. В европейской части России суда таких размеров может принимать и обрабатывать только Мурманский морской торговый порт. Спрос на крупнотоннажные суда растёт, это экономически выгодно и более технологично из-за меньшего количества заходов в порт. В то же время это оказывает меньшую нагрузку на окружающую среду. С начала 2019 года Мурманский морской торговый порт уже обработал восемь судов класса Capesize, в прошлом году их было шесть. Фото пресс-службы Мурманского морского порта

Просмотров:129 На рекордно большое по тоннажу и размерам судно портовики погрузили рекордное количество угля рекордными суточными темпами.На борт Navios beaufiks было погружено 156 898 тонн угля до Израиля. Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году и составил 153 141 тонна. Сверхдостижение было зафиксировано в период низких температур при интенсивности обработки судна более 30 тысяч тонн в сутки, что тоже является рекордной цифрой.Суда класса Navios beaufiks являются одними из самых больших в современном торговом флоте. Они принадлежат к классу Capesize («cape» - мыс, «size» - размер), который получил своё название из-за невозможности пройти через Панамский или Суэцкий каналы и необходимости огибать мыс Горн Южной Америки или мыс Доброй Надежды на юге Африки. Длина Navios beaufiks составляет 289 метров - это почти три футбольных поля. В европейской части России суда таких размеров может принимать и обрабатывать только Мурманский морской торговый порт.Спрос на крупнотоннажные суда растёт, это экономически выгодно и более технологично из-за меньшего количества заходов в порт. В то же время это оказывает меньшую нагрузку на окружающую среду. С начала 2019 года Мурманский морской торговый порт уже обработал восемь судов класса Capesize, в прошлом году их было шесть.Фото пресс-службы Мурманского морского порта