Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41507

13 ноября 2019, 15:43



Норильчанин замёрз, угнал машину с парковки торгового центра города и попал на ней в ДТП.

Информацию об угоне передали личному составу и наружным нарядам полиции. Вскоре выяснилось, что разыскиваемый автомобиль попал в ДТП. За рулём Toyota был 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и доставили в отдел полиции. Злоумышленник рассказал стражам порядка, что шёл из своего гаража и очень замёрз. Около торгового центра он увидел заведённую машину и решил попросить водителя подвезти его до дома. В автомобиле и около него никого не было, поэтому нетрезвый норильчанин сел на водительское место и уехал. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ за неправомерное завладение машиной без цели хищения. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Дело уже отправили в суд.

Просмотров:163 В октябре в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина с сообщением об угоне его автомобиля Toyota Caldina, который стоял около торгового центра на Ленинском проспекте. Хозяин рассказал, что буквально на минуту забежал в свою торговую точку и решил не глушить двигатель.Информацию об угоне передали личному составу и наружным нарядам полиции. Вскоре выяснилось, что разыскиваемый автомобиль попал в ДТП. За рулём Toyota был 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и доставили в отдел полиции.Злоумышленник рассказал стражам порядка, что шёл из своего гаража и очень замёрз. Около торгового центра он увидел заведённую машину и решил попросить водителя подвезти его до дома. В автомобиле и около него никого не было, поэтому нетрезвый норильчанин сел на водительское место и уехал.В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ за неправомерное завладение машиной без цели хищения. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Дело уже отправили в суд.