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13 ноября 2019, 17:56



В поддержку традиционного образа жизни. На Таймыре совершенствуют правила охоты.

«Закон предусматривает охоту как часть традиционного образа жизни и как самостоятельный вид хозяйственной деятельности, - пояснил он и продолжил. - Все другие виды охоты допустимы только при наличии разрешений. По разрешениям охотятся любители и промысловики, коренные народы охотятся свободно без каких-либо разрешений, что закреплено статьёй 19 вышеназванного закона». При этом депутат акцентировал внимание собравшихся на контроле добытых коренными жителями объёмов, считая, что это не является функцией охотнадзора, а относится к деятельности полиции. В связи с этим прозвучало предложение часть полномочий охотинспекции передать полиции. Блюстителям порядка охотники в тундре будут оказывать помощь и содействие в пресечении фактов незаконной добычи дикого северного оленя. По словам депутата, необходимо выработать действенный механизм контроля, возможно, заключить соглашение с федеральными структурами, обратиться к региональным властям за содействием в урегулировании этого вопроса на федеральном уровне. Другая инициатива собравшихся касалась предоставления приоритетного права добычи дикого северного оленя коренным народам. Для этого предложено передать общинам КМНС 50% квоты в 20 220 голов, выделенных для освоения Таймыру и Эвенкии. Данная мера, по мнению отдельных членов рабочей группы, также позволит наладить контроль в этой сфере. На заседании также прозвучало предложение о введении компенсационных выплат представителям коренного населения, которые не добывают дикого северного оленя самостоятельно и не имеют постоянного заработка в посёлке либо в городе. При отсутствии в семье охотника эти средства позволят родителям обеспечивать своих детей необходимыми продуктами питания, средствами гигиены, одеждой и школьными принадлежностями. Также, по мнению депутатов, на федеральном уровне должны быть уточнены требования к учредителям общин. Таковыми могут выступать только те, кто проживает и ведёт хозяйственную деятельность непосредственно на территориях традиционного проживания коренных этносов и для кого деятельность общины является основным источником к существованию. В завершение заседания было решено выработать единую позицию у контролирующих органов и общин по вопросу ведения традиционной охоты. Члены рабочей группы должны подготовить свои предложения и до 19 ноября представить их в рабочую группу. Фото из архива ЗП

Просмотров:97 В Дудинке прошло первое заседание рабочей группы по вопросу реализации права на охоту, в ходе которого депутат районного Совета Геннадий Щукин ознакомил собравшихся с решением Конституционного суда РФ. В частности, право коренных народов на охоту закреплено статьями 12 и 19 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов».«Закон предусматривает охоту как часть традиционного образа жизни и как самостоятельный вид хозяйственной деятельности, - пояснил он и продолжил. - Все другие виды охоты допустимы только при наличии разрешений. По разрешениям охотятся любители и промысловики, коренные народы охотятся свободно без каких-либо разрешений, что закреплено статьёй 19 вышеназванного закона».При этом депутат акцентировал внимание собравшихся на контроле добытых коренными жителями объёмов, считая, что это не является функцией охотнадзора, а относится к деятельности полиции. В связи с этим прозвучало предложение часть полномочий охотинспекции передать полиции. Блюстителям порядка охотники в тундре будут оказывать помощь и содействие в пресечении фактов незаконной добычи дикого северного оленя.По словам депутата, необходимо выработать действенный механизм контроля, возможно, заключить соглашение с федеральными структурами, обратиться к региональным властям за содействием в урегулировании этого вопроса на федеральном уровне.Другая инициатива собравшихся касалась предоставления приоритетного права добычи дикого северного оленя коренным народам. Для этого предложено передать общинам КМНС 50% квоты в 20 220 голов, выделенных для освоения Таймыру и Эвенкии. Данная мера, по мнению отдельных членов рабочей группы, также позволит наладить контроль в этой сфере.На заседании также прозвучало предложение о введении компенсационных выплат представителям коренного населения, которые не добывают дикого северного оленя самостоятельно и не имеют постоянного заработка в посёлке либо в городе. При отсутствии в семье охотника эти средства позволят родителям обеспечивать своих детей необходимыми продуктами питания, средствами гигиены, одеждой и школьными принадлежностями.Также, по мнению депутатов, на федеральном уровне должны быть уточнены требования к учредителям общин. Таковыми могут выступать только те, кто проживает и ведёт хозяйственную деятельность непосредственно на территориях традиционного проживания коренных этносов и для кого деятельность общины является основным источником к существованию.В завершение заседания было решено выработать единую позицию у контролирующих органов и общин по вопросу ведения традиционной охоты. Члены рабочей группы должны подготовить свои предложения и до 19 ноября представить их в рабочую группу.Фото из архива ЗП