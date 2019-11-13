Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41510

13 ноября 2019, 18:44



Норильчане приняли участие в крупнейших соревнованиях по роллер-спорту «Старты мечты».

«Старты мечты» - уникальные спортивные соревнования для детей с особенностями развития, аналогов которым нет не только в России, но и в мире. В них участвуют дети от четырёх лет с такими диагнозами, как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушения зрения и слуха, генетические и другие заболевания. 6 ноября норильчане-роллеры на спортивной площадке встретились с соперниками из 55 городов России – на соревнования собрались более сотни ребятишек. Специалисты по реабилитации говорят о благотворном влиянии терапевтического спорта на здоровье детей с ОВЗ. Наши ребята остались довольны поездкой и возможностью принять участие в таких масштабных соревнованиях. Они считают, что это стало отличной мотивацией для будущих спортивных достижений. Фото участников соревнований

Просмотров:75 Соревнования проходили в Москве с 4 по 6 ноября; их организовали уже в третий раз, норильчане попали сюда впервые. От Норильска в столицу приехали Дмитрий Новиков, Елизавета и Ефим Таракановы, которые занимаются в спортивной организации «Шторм» в рамках проекта фонда «69 параллель» «Безграничные возможности». Проект реализуется на средства гранта президента Российской Федерации.«Старты мечты» - уникальные спортивные соревнования для детей с особенностями развития, аналогов которым нет не только в России, но и в мире. В них участвуют дети от четырёх лет с такими диагнозами, как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушения зрения и слуха, генетические и другие заболевания.6 ноября норильчане-роллеры на спортивной площадке встретились с соперниками из 55 городов России – на соревнования собрались более сотни ребятишек. Специалисты по реабилитации говорят о благотворном влиянии терапевтического спорта на здоровье детей с ОВЗ.Наши ребята остались довольны поездкой и возможностью принять участие в таких масштабных соревнованиях. Они считают, что это стало отличной мотивацией для будущих спортивных достижений.Фото участников соревнований