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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:01 Размещение крупногабаритного мусора в черте Норильска обсуждают в администрации города.
18:57 «У дорожных правил каникул нет» - подведены итоги городского творческого конкурса по пропаганде Правил дорожного движения.
18:54 Губернатор Усс встретился с путешественником Конюховым.
18:45 Действий не предпринимать. Завтра в Норильске пройдёт проверка системы оповещения.
18:44 Норильчане приняли участие в крупнейших соревнованиях по роллер-спорту «Старты мечты».
17:56 В поддержку традиционного образа жизни. На Таймыре совершенствуют правила охоты.
16:04 За самый здоровый образ жизни. Детский сад «Северок» победил в региональном конкурсе.
15:43 Норильчанин замёрз, угнал машину с парковки торгового центра города и попал на ней в ДТП.
15:27 Рекорд на рекорде. Сразу несколько рекордов побил в эти дни Мурманский морской торговый порт.
15:26 Госдолг Красноярского края уменьшился почти на 17 млрд рублей.
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