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13 ноября 2019, 18:45



Действий не предпринимать. Завтра в Норильске пройдёт проверка системы оповещения.

С 15.00 до 15.40 будет производиться подача учебного сигнала «Внимание всем!» путём включения электросирен и передачи речевого сообщения от старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. Сообщения будут подаваться по проводному и эфирному радиовещанию, а также - телевизионному вещанию.

Просмотров:105 Управление ГО и ЧС Норильска информирует, что 14 ноября 2019 года состоится комплексная годовая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края.С 15.00 до 15.40 будет производиться подача учебного сигнала «Внимание всем!» путём включения электросирен и передачи речевого сообщения от старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. Сообщения будут подаваться по проводному и эфирному радиовещанию, а также - телевизионному вещанию.