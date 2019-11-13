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13 ноября 2019, 18:54



Губернатор Усс встретился с путешественником Конюховым.

Стороны обсудили проекты путешественника и его планы на будущее. Конюхов рассказал губернатору о своём желании возвести скульптурную композицию святому Николаю Чудотворцу в районе Николаевского моста Красноярска. Фёдор Конюхов неоднократно бывал в Красноярском крае. 30 лет назад он готовился на реке Мане к первой экспедиции на Северный полюс. Легендарный российский путешественник не раз совершал одиночные кругосветные плавания и пересёк Атлантику. Он стал первым в мире человеком, который достиг пяти полюсов планеты, а также первым россиянином, покорившим семь высочайших вершин всех континентов Земли. Помимо этого он несколько раз облетел планету на воздушном шаре. По сообщению Красноярского краевого отделения РГО, глава региона пожелал путешественнику удачи в достижении поставленных целей и новых интересных проектов. В память о встрече Александр Усс подарил Фёдору Конюхову факел с символикой зимней Универсиады. В ответ гость Красноярска преподнёс главе региона книгу и альбом со своими художественными работами, а также собственноручно написанную икону святого Николая Чудотворца. Фото с официального портала Красноярского края

Просмотров:72 Сегодня губернатор Красноярского края, председатель Попечительского совета Красноярского краевого отделения Русского географического общества Александр Усс встретился с известным путешественником, членом РГО Фёдором Конюховым.Стороны обсудили проекты путешественника и его планы на будущее. Конюхов рассказал губернатору о своём желании возвести скульптурную композицию святому Николаю Чудотворцу в районе Николаевского моста Красноярска.Фёдор Конюхов неоднократно бывал в Красноярском крае. 30 лет назад он готовился на реке Мане к первой экспедиции на Северный полюс. Легендарный российский путешественник не раз совершал одиночные кругосветные плавания и пересёк Атлантику. Он стал первым в мире человеком, который достиг пяти полюсов планеты, а также первым россиянином, покорившим семь высочайших вершин всех континентов Земли. Помимо этого он несколько раз облетел планету на воздушном шаре.По сообщению Красноярского краевого отделения РГО, глава региона пожелал путешественнику удачи в достижении поставленных целей и новых интересных проектов. В память о встрече Александр Усс подарил Фёдору Конюхову факел с символикой зимней Универсиады. В ответ гость Красноярска преподнёс главе региона книгу и альбом со своими художественными работами, а также собственноручно написанную икону святого Николая Чудотворца.Фото с официального портала Красноярского края