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13 ноября 2019, 18:57



«У дорожных правил каникул нет» - подведены итоги городского творческого конкурса по пропаганде Правил дорожного движения.

Команды норильских школ соревновались в знаниях Правил дорожного движения в двух конкурсных этапах на протяжении нескольких недель. Вышедшие в финал команды школьных отрядов ЮИД представили на суд жюри свои творческие программы. Финал проходил во Дворце творчества детей и молодёжи. Эксперты - сотрудники Госавтоинспекции, представители управления образования, ДТДМ, Талнахского центра внешкольной работы и Кайерканской школы пешеходов - выбирали лучших по нескольким критериям. Жюри оценивало содержательность творческих номеров, актуальность тем по ПДД, оригинальность выступлений и сценическое мастерство участников. По итогам финальных соревнований, команды школ № 1 и 8 завоевали первое место, второе у команд гимназии № 5 и школы № 21, на третьем месте - команды школ района Талнах № 33 и 38. Победители награждены дипломами финалистов, а остальные команды были отмечены за участие в финале конкурса. Фото Михаила Назарова

Просмотров:73 Всего в конкурсе «У дорожных правил каникул нет» приняли участие 37 команд отрядов юных инспекторов движения из школ Норильска, Талнаха, Кайеркана и Оганера. В финальный этап конкурса вышли 11 команд.Команды норильских школ соревновались в знаниях Правил дорожного движения в двух конкурсных этапах на протяжении нескольких недель. Вышедшие в финал команды школьных отрядов ЮИД представили на суд жюри свои творческие программы. Финал проходил во Дворце творчества детей и молодёжи.Эксперты - сотрудники Госавтоинспекции, представители управления образования, ДТДМ, Талнахского центра внешкольной работы и Кайерканской школы пешеходов - выбирали лучших по нескольким критериям. Жюри оценивало содержательность творческих номеров, актуальность тем по ПДД, оригинальность выступлений и сценическое мастерство участников.По итогам финальных соревнований, команды школ № 1 и 8 завоевали первое место, второе у команд гимназии № 5 и школы № 21, на третьем месте - команды школ района Талнах № 33 и 38. Победители награждены дипломами финалистов, а остальные команды были отмечены за участие в финале конкурса.Фото Михаила Назарова