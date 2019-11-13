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13 ноября 2019, 19:01



Размещение крупногабаритного мусора в черте Норильска обсуждают в администрации города.

На территории Норильска эта категория отходов успешно складируется и вывозится, но дополнительные меры по систематизации и приведению в порядок отдельных элементов этого процесса должны быть приняты, считают специалисты. По словам начальника управления городского хозяйства администрации Константина Купреенко, следует определить места для складирования, вид складирования – огороженные площадки или специальные контейнеры, расположение на территории и саму территорию обслуживания. Некоторые управляющие компании Норильска уже подали в управление городского хозяйства документы для отведения площадок под складирование крупногабаритного мусора. До настоящего времени строительные отходы, старую мебель, бытовую технику и многое другое норильчане по привычке сваливали возле подъездов. Управляющие компании и уполномоченные организации до сих пор собирали его вручную при помощи погрузчика и самосвала. С некоторых пор - после изменений в законодательстве - этот хлам вывозят специальные операторы, которые даже приобрели специализированные автомобили с задней загрузкой больших контейнеров. По словам Константина Купреенко, работы в этой области предстоит много, поскольку требуется не только определиться с местом хранения, но и с типом контейнеров и расположением площадок. Этот вопрос по существующей практике следует обсудить и с собственниками жилья, и с управляющими компаниями. Отдельно придется решать вопрос приобретения новых мусорных контейнеров, возможно, участием в краевой программе финансирования. Так или иначе, по мнению специалистов, вопрос с размещением и обслуживанием мест для хранения крупногабаритного мусора будет решён не раньше следующего лета. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:84 Схему работы с определением, созданием и внесением в специальный реестр мест для крупногабаритного мусора отрабатывает сейчас управление городского хозяйства администрации Норильска. Заняться этой работой предписывает одно из последних постановлений правительства.На территории Норильска эта категория отходов успешно складируется и вывозится, но дополнительные меры по систематизации и приведению в порядок отдельных элементов этого процесса должны быть приняты, считают специалисты.По словам начальника управления городского хозяйства администрации Константина Купреенко, следует определить места для складирования, вид складирования – огороженные площадки или специальные контейнеры, расположение на территории и саму территорию обслуживания. Некоторые управляющие компании Норильска уже подали в управление городского хозяйства документы для отведения площадок под складирование крупногабаритного мусора.До настоящего времени строительные отходы, старую мебель, бытовую технику и многое другое норильчане по привычке сваливали возле подъездов. Управляющие компании и уполномоченные организации до сих пор собирали его вручную при помощи погрузчика и самосвала. С некоторых пор - после изменений в законодательстве - этот хлам вывозят специальные операторы, которые даже приобрели специализированные автомобили с задней загрузкой больших контейнеров.По словам Константина Купреенко, работы в этой области предстоит много, поскольку требуется не только определиться с местом хранения, но и с типом контейнеров и расположением площадок. Этот вопрос по существующей практике следует обсудить и с собственниками жилья, и с управляющими компаниями. Отдельно придется решать вопрос приобретения новых мусорных контейнеров, возможно, участием в краевой программе финансирования.Так или иначе, по мнению специалистов, вопрос с размещением и обслуживанием мест для хранения крупногабаритного мусора будет решён не раньше следующего лета.Фото Владимира Макушкина