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14 ноября 2019, 11:00

Перенос остановки в Талнахе был единственным вариантом устранить существовавшее нарушение правил дорожного движения.


Об этом рассказал замначальника по транспорту и дорожной деятельности управления городского хозяйства администрации Норильска Валерий Цыбульский. Напомним, со 2 ноября изменилась схема движения транспорта в районе автовокзала Талнаха. По словам начальника отдела транспорта Павла Пискунова, решение о переносе остановки от ул. Строителей, 4а, на привокзальную площадь было принято транспортной комиссией после многочисленных обращений жителей района и самих перевозчиков. Главные аргументы, которыми руководствовались специалисты, – это безопасность и удобство пассажиров. Как напомнил Павел Пискунов, в начале года произошло несколько инцидентов, в том числе и случай, когда на этой площади автобус наехал пассажиру на ногу. Площадь около ул. Строителей, 4а, была заставлена автомобилями, и автобусы не могли безопасно подъезжать к остановочной площадке. По закону в случае если безопасная высадка пассажиров не обеспечивается, то перевозчик имеет право вообще там не останавливаться. Ситуация, которая сложилась в Талнахе, требовала комплексного подхода и пересмотра схем организации движения на остановке «Торговый центр».
Транспортная комиссия дала поручение «Норильскавтодору» обустроить летом перрон и посадочные площадки. Таким образом, появилась возможность организовать безопасное движение автобусов по муниципальным маршрутам. До недавнего времени автобусы высаживали пассажиров не на перроне, а рядом с ним, что небезопасно для людей. Сейчас здесь организован перрон для коммерческих маршрутов 27К, 26К, 30К, также отдельные платформы для автобусов НПОПАТ № 23 и 24 и площадка для высадки пассажиров. Они расположены на одной территории, недалеко друг от друга, и горожане, приехавшие из Норильска, пройдя пять метров, могут пересесть на нужный талнахский маршрут. Также схема работает и в обратном направлении, она безопасна и исключает передвижение людей по проезжей части. Чтобы не стоять на морозе в ожидании автобусов, горожанам и жителям района предлагают пользоваться действующими на территории информационными сервисами, которые показывают время прибытия транспорта на остановку.
Начальник отдела сохранности и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора» Евгений Болгов пояснил, что в этом году подрядчики оборудовали посадочную площадку, совмещённую с тротуаром, установили дорожные знаки, сделали поребрики. Работы по обустройству посадочной площадки продолжатся и в следующем году. В 2020-м её заасфальтируют и установят автобусные павильоны.
Между тем многие талнахцы остались недовольны переносом, сочтя новое место неподходящим и продуваемым. Помимо того, люди жалуются, что из-за подъезжающих междугородних рейсов не видно городских автобусов, приезжающих к остановке. Мы попросили комментарий у Валерия Цыбульского, который объяснил, что автобусы 22-го и 41-го маршрутов приезжают под загрузку, не ожидая пассажиров, и стоят недолго. Городским же маршрутам требуется время на ожидание людей.
- Какой могла бы быть альтернатива переносу? Трудно сказать. Мы не могли поставить ограждения, в таком случае это было бы помехой как людям, так и транспорту, - объясняет Валерий Цыбульский. - Несколько раз перевозчики обращались в органы местного самоуправления с просьбой организовать патрулирование полицией соблюдения таксистами ПДД. Рейды были, ситуация в ходе рейдов менялась, но кратковременно. ГИБДД не может поставить там пост. В итоге переносить остановку было надо, поскольку на этом участке не обеспечена безопасность дорожного движения: владельцы магазинов построили свои точки вблизи автобусных остановок, не предусмотрев, как будут подъезжать их посетители, в том числе на такси. Иными словами, не оценили правильность и удобство движения возле здания. Оставался вопрос, куда переносить? Это место выбрали как самое приемлемое – многие талнахцы ездят в Центральный район. Удобно, что рядом две остановки, - считает он.
Валерий Цыбульский также отметил, что пока статистика на стороне дорожников – ни одного случая наезда на пассажиров на новой остановке не зарегистрировано. Он также считает, что горожане и сами должны думать о своей безопасности, не толкаясь, чтобы занять сидячие места. Возврат остановки на старое место по жалобам жителей не планируется: это не имеет смысла и небезопасно для самих же пассажиров. Цыбульский также пояснил, почему при переносе остановки городская транспортная комиссия не поинтересовалась мнением горожан:
- Мы исходили из приоритета жизни и здоровья граждан, и здесь опроса мнений быть не может. Мы отвечаем за то, чтобы не было несчастных случаев, - заключил он.

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