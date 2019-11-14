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14 ноября 2019, 11:12

Работы в двух фронт-офисах общего центра обслуживания (ОЦО) «Норникеля» идут с опережением графика. Оба офиса откроются в первом квартале будущего года.


Проекты ОЦО в Центральном районе (в здании бывшего ресторана «Красноярские столбы» пр. Ленинский, 41) и Талнахе (бывшее кафе «Красные Камни», позднее – детский клуб «Остров сокровищ», ул. Горняков, 12) были представлены в октябре на Градостроительном совете при главе Норильска («Заполярная Правда» № 157 от 17.10.2019).
Напомним, три месяца назад было принято решение о строительстве зданий ОЦО. Были выбраны удобные здания, работы в Центральном районе начались в середине августа. Как пояснил представитель ЗФ «Норникеля» Павел Непутин, Центр обслуживания будет предоставлять сотрудникам компании необходимый комплекс услуг по образцу МФЦ. Здесь можно будет взять необходимую справку, сдать проездные документы, решить кадровые вопросы — словом, всё, что сегодня люди вынуждены получать в нескольких точках.
Работы в здании «Столбов» идут на всех трёх этажах. При этом не затронута ни одна несущая стена, не меняется ни конструктив помещений, ни планировка. Компоновка здания позволит разместить 65 сотрудников центрального офиса. В Талнахе будут работать 55 специалистов.
Сегодня на фасаде здания норильского ОЦО ведутся работы по фасадному остеклению (позднее появятся вентилируемые фасады с металлизированной поверхностью композитного материала). Внутри смонтирована система вентиляции, отопления – на 95%, электромонтажные работы на 90%.
- В процессе работы мы столкнулись с небольшой трудностью в виде пристройки к основному корпусу. Изначально планировалось, что мы лишь сделаем в ней чистовую отделку, но уже на месте оказалось, что надо демонтировать кровлю, опасность представляли и металлоконструкции. Дать гарантию безопасности пребывания здесь людей было нельзя, и комиссионно решили снести её и построить заново. Но на сроках сдачи проекта это не скажется, - заверил Евгений Отсус, гендиректор подрядной организации «Стройтекс».
На этой неделе планируется приступить к чистовой отделке второго этажа. Также ожидается поставка части материалов и оборудования (серверных, вентиляционного оборудования, охранно-пожарной, систем автоматизации сигнализации, видеокамер и другого), которое будет монтироваться уже после чистовой отделки помещений. В настоящий момент на объекте работают около 50 человек, часть работников переведена на талнахский объект, где работы примерно на таком же уровне исполнения (подрядчик - компания ТПСС). По словам Павла Непутина, опыт сотрудничества с этими подрядчиками у ЗФ большой, все работы строители всегда сдавали вовремя, так что и сейчас ожидания у заказчика оптимистичные.
Интересно, что фасад талнахского ОЦО будет несколько отличаться от «собрата». При строительстве применяется принцип жалюзийных фасадов: облицовочная часть вентилируемого фасада играет защитно-декоративную роль, монтируется на небольшом расстоянии от стены здания. Возникающая при этом воздушная прослойка между стеной и устанавливаемыми фасадными панелями обеспечивает дополнительную теплоизоляцию помещения.
Сдать офисы планируется в первом квартале будущего года, на второй–третий намечено благоустройство прилегающих территорий. Планируется разработать проект совместно с администрацией города, при этом учесть все пожелания жителей. В Талнахе, например, как уже пояснял Павел Непутин, есть мысль обустроить небольшую парковку, поскольку здание расположено близко к проезжей части.
Фото Ирины Яринской

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