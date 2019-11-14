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14 ноября 2019, 11:16



Норильские дзюдоисты заняли призовые места на краевых соревнованиях.

В итоговом протоколе второе место заняла Екатерина Скопцова (40 кг), третьим стал Даниил Садыков (30 кг). Таким образом, они отобрались на следующий турнир, место и время проведения которого пока неизвестно. «Несмотря на то что мы вернулись без чемпионской медали, ребята смотрелись хорошо, уверенно. А главное - они получили большой опыт выездных выступлений. Нам есть к чему стремиться и над чем работать», - сказал «Норильским новостям» тренер дзюдоистов Данис Манашов. Фото участников соревнований

Просмотров:83 Турнир по дзюдо среди юношей и девушек Красноярья прошёл в посёлке Берёзовка, в нём приняли участие более 200 спортсменов 2006-2008 годов рождения. Норильская команда была представлена тремя воспитанниками спортивной школы № 5 под руководством тренера Даниса Манашова.В итоговом протоколе второе место заняла Екатерина Скопцова (40 кг), третьим стал Даниил Садыков (30 кг). Таким образом, они отобрались на следующий турнир, место и время проведения которого пока неизвестно.«Несмотря на то что мы вернулись без чемпионской медали, ребята смотрелись хорошо, уверенно. А главное - они получили большой опыт выездных выступлений. Нам есть к чему стремиться и над чем работать», - сказал «Норильским новостям» тренер дзюдоистов Данис Манашов.Фото участников соревнований