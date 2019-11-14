Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41518

14 ноября 2019, 11:22



Увидеть Мацуева. Стартовали продажи билетов на концерты «Норильских музыкальных сезонов».

«Норильские музыкальные сезоны» – это симфонические концерты, организованные Агентством развития Норильска совместно с Красноярской краевой филармонией при поддержке администрации города и компании «Норильский никель». 13 декабря в 19.00 в Заполярном театре драмы им Вл. Маяковского состоится концерт блистательного пианиста народного артиста России Дениса Мацуева и Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде, сообщает портал Агентства развития Норильска. Концерты народного артиста Дениса Мацуева расписаны на несколько лет вперёд. Критики и слушатели признают, что пианист обладает феноменальными данными и великолепной техникой. В Норильске музыкант исполнит Третий концерт Сергея Прокофьева для фортепиано с оркестром до мажор; также прозвучит Пятая симфония Чайковского в исполнении Красноярского академического симфонического оркестра. 14 декабря Красноярский академический симфонический оркестр под руководством главного дирижёра Владимира Ланде представит симфоническую сказку «Петя и волк» С. Прокофьева. Концерт, рассчитанный на юную аудиторию, поможет детям понять, что же такое симфонический оркестр, и познакомит с одним из лучших произведений Прокофьева. Билеты на концерты можно приобрести на сайте краевой филармонии krasfil.ru. 15 декабря «Норильские музыкальные сезоны» ждут гостей в Городском концертном зале (ул. Б. Хмельницкого, 17а). В 13.00 – концерт Красноярского академического симфонического оркестра Puzzle-оркестр, а в 18.00 – концерт брасс-квинтета. Билеты – в кассах Норильской школы искусств. Фото http://arnorilsk.ru/

Просмотров:90 «Норильские музыкальные сезоны» – это симфонические концерты, организованные Агентством развития Норильска совместно с Красноярской краевой филармонией при поддержке администрации города и компании «Норильский никель».13 декабря в 19.00 в Заполярном театре драмы им Вл. Маяковского состоится концерт блистательного пианиста народного артиста России Дениса Мацуева и Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде, сообщает портал Агентства развития Норильска.Концерты народного артиста Дениса Мацуева расписаны на несколько лет вперёд. Критики и слушатели признают, что пианист обладает феноменальными данными и великолепной техникой. В Норильске музыкант исполнит Третий концерт Сергея Прокофьева для фортепиано с оркестром до мажор; также прозвучит Пятая симфония Чайковского в исполнении Красноярского академического симфонического оркестра.14 декабря Красноярский академический симфонический оркестр под руководством главного дирижёра Владимира Ланде представит симфоническую сказку «Петя и волк» С. Прокофьева. Концерт, рассчитанный на юную аудиторию, поможет детям понять, что же такое симфонический оркестр, и познакомит с одним из лучших произведений Прокофьева.Билеты на концерты можно приобрести на сайте краевой филармонии krasfil.ru.15 декабря «Норильские музыкальные сезоны» ждут гостей в Городском концертном зале (ул. Б. Хмельницкого, 17а). В 13.00 – концерт Красноярского академического симфонического оркестра Puzzle-оркестр, а в 18.00 – концерт брасс-квинтета. Билеты – в кассах Норильской школы искусств.Фото http://arnorilsk.ru/