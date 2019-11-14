Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41519

14 ноября 2019, 11:39



В Енисейском речном пароходстве подвели итоги навигации 2019 года.

На предприятиях Енисейского речного пароходства состоялись рабочие совещания генерального директора ООО «Норникель – ЕРП» Олега Шпагина с плавающим составом, на которых подведены итоги прошедшей навигации, дана оценка работе флота и береговых служб, а также озвучены перспективы и планы на будущую навигацию. Во встречах также приняли участие исполнительный директор АО «ЕРП» Евгений Грудинов, директора филиалов, руководители управлений и служб пароходства. Генеральный директор ООО «Норникель – ЕРП» Олег Шпагин поблагодарил речников за достойно отработанную навигацию и рассказал о новых направлениях грузоперевозок, которые уже осваиваются или в ближайшей перспективе открываются для Енисейского пароходства. Из главных перспективных направлений он отметил перевозку грузов из пунктов Сургут и Большие Леуши Обского бассейна в Байкаловск, поставку песка Сымского месторождения в Лескино для компании «Газпромнефть», проект комплексного инвестиционного плана «Енисейская Сибирь» с объёмом перевозок в Байкаловск и бухту Север для строительства нефтеналивного терминала, морского порта и нефтепровода, запуск «Серного проекта», который предусматривает модернизацию металлургических заводов в Заполярном филиале «Норникеля» – медном и Надеждинском, а также на Талнахской обогатительной фабрике и другие направления. - Амбициозные планы заказчиков позволяют нам рассчитывать на дополнительную нагрузку на флот пароходства с увеличением провозных мощностей, вовлечённости в процесс не только судов морского класса, но и всего флота, задействованного на доставке грузов в северные территории, - сказал Олег Шпагин. Главной темой встреч с плавсоставом стали итоги уже прошедшей навигации. Общий объём перевозок в навигацию 2019 года составил 3 млн 222 тысячи тонн. Для ПАО «ГМК «Норильский никель» флот ЕРП доставил 1 млн 784 тыс. тонн грузов (в том числе песок Червинской линии – 1 млн 236 тыс. тонн), что составляет 56% от общего грузооборота пароходства. Помимо песка и топлива для норильского комбината на линиях Красноярск – Дудинка, Лесосибирск – Дудинка, перевезено 338 тыс. тонн грузов, из Дудинки в Красноярск – 45 тыс. тонн серы. В навигацию 2020 года речники планируют перевезти 3 млн 662 тыс. тонн грузов по отработанным направлениям: это Эвенкия, Енисейский и Туруханский районы, Таймыр, Ангара, завоз на Большую Хету. Помимо этого продолжится работа по направлениям Таймыра, Байкаловск, Диксон, Лескино, полуостров Чайка. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:84 На предприятиях Енисейского речного пароходства состоялись рабочие совещания генерального директора ООО «Норникель – ЕРП» Олега Шпагина с плавающим составом, на которых подведены итоги прошедшей навигации, дана оценка работе флота и береговых служб, а также озвучены перспективы и планы на будущую навигацию. Во встречах также приняли участие исполнительный директор АО «ЕРП» Евгений Грудинов, директора филиалов, руководители управлений и служб пароходства.Генеральный директор ООО «Норникель – ЕРП» Олег Шпагин поблагодарил речников за достойно отработанную навигацию и рассказал о новых направлениях грузоперевозок, которые уже осваиваются или в ближайшей перспективе открываются для Енисейского пароходства. Из главных перспективных направлений он отметил перевозку грузов из пунктов Сургут и Большие Леуши Обского бассейна в Байкаловск, поставку песка Сымского месторождения в Лескино для компании «Газпромнефть», проект комплексного инвестиционного плана «Енисейская Сибирь» с объёмом перевозок в Байкаловск и бухту Север для строительства нефтеналивного терминала, морского порта и нефтепровода, запуск «Серного проекта», который предусматривает модернизацию металлургических заводов в Заполярном филиале «Норникеля» – медном и Надеждинском, а также на Талнахской обогатительной фабрике и другие направления.- Амбициозные планы заказчиков позволяют нам рассчитывать на дополнительную нагрузку на флот пароходства с увеличением провозных мощностей, вовлечённости в процесс не только судов морского класса, но и всего флота, задействованного на доставке грузов в северные территории, - сказал Олег Шпагин.Главной темой встреч с плавсоставом стали итоги уже прошедшей навигации. Общий объём перевозок в навигацию 2019 года составил 3 млн 222 тысячи тонн.Для ПАО «ГМК «Норильский никель» флот ЕРП доставил 1 млн 784 тыс. тонн грузов (в том числе песок Червинской линии – 1 млн 236 тыс. тонн), что составляет 56% от общего грузооборота пароходства. Помимо песка и топлива для норильского комбината на линиях Красноярск – Дудинка, Лесосибирск – Дудинка, перевезено 338 тыс. тонн грузов, из Дудинки в Красноярск – 45 тыс. тонн серы.В навигацию 2020 года речники планируют перевезти 3 млн 662 тыс. тонн грузов по отработанным направлениям: это Эвенкия, Енисейский и Туруханский районы, Таймыр, Ангара, завоз на Большую Хету. Помимо этого продолжится работа по направлениям Таймыра, Байкаловск, Диксон, Лескино, полуостров Чайка.Фото Владимира Макушкина