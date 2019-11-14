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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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12:59 В «Аргише»-2019 будут задействованы около 80 волонтёров, которые разучивают приветствия на разных языках.
12:53 Ещё остров. Студент первого курса Московского авиационного института (МАИ) вместе со старшеклассниками одной из школ Чувашии открыл новый остров в Арктике.
12:43 Норильск vs Дудинка. 30 ноября пройдёт II Арктический турнир «Готов к труду и обороне» (ГТО).
12:01 Ансамбль «Хэйро» - визитная карточка Таймыра – отметил полувековой юбилей.
11:42 В Новый год норильский театр напомнит маленьким норильчанам о Снежной королеве.
11:39 В Енисейском речном пароходстве подвели итоги навигации 2019 года.
11:22 Увидеть Мацуева. Стартовали продажи билетов на концерты «Норильских музыкальных сезонов».
11:16 Норильские дзюдоисты заняли призовые места на краевых соревнованиях.
11:12 Работы в двух фронт-офисах общего центра обслуживания (ОЦО) «Норникеля» идут с опережением графика. Оба офиса откроются в первом квартале будущего года.
11:00 Перенос остановки в Талнахе был единственным вариантом устранить существовавшее нарушение правил дорожного движения.
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