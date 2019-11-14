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14 ноября 2019, 11:42

В Новый год норильский театр напомнит маленьким норильчанам о Снежной королеве.


26 декабря состоится премьера спектакля по самой известной сказке Ганса Христиана Андерсена (режиссёр-постановщик Анна Бабанова, сценограф Илья Кутянский, режиссёр по пластике Мария Качалкова, хореограф Олеся Шендрик, художник по костюмам Хетаг Цаболов, художник по свету Игорь Фомин, видеоконтент создаст Юлия Михеева, музыкальное оформление Ольга Барба).
- История о всепобеждающей любви и вере основана на конфликте тепла и холода, света и тьмы, времени и вечности. Сама эта сказка напоминает зеркало, в котором отражаются все новые поколения детей и взрослых: семь глав - семь осколков, семь испытаний не только для героев, но и для каждого из читателей/зрителей... Уже который век ослеплённый мечтами о лучшей жизни Кай улетает вслед за санями Снежной королевы в Ледяное царство и холодеет его сердце, а Герда, преодолевая сомнения и отчаяние, находит в себе достаточно сил, чтобы пройти путь испытаний, и довольно душевного тепла, чтобы растопить вековечные льды. По сути, это гимн любви, - говорят в театре.
В ролях заняты заслуженная артистка России Марина Журило, заслуженный артист Республики Башкортостан Сергей Дербенцев, артисты Варвара Бабаянц (в роли Снежной королевы), Роман Лесик (в роли Старого Тролля), Александр Глушков, Евгения Камбалина, Алексей Ковригин, Александр Петряев. В роли Кая – Иван Хатников, в роли Герды – Юля Коваленко.
Спектакли в уходящем году пройдут с 26 по 30 декабря включительно с 11.00, 13.30 и 16.00, 31 декабря – в 11.00.
Фото Владимира Макушкина
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