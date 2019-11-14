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14 ноября 2019, 12:01



Ансамбль «Хэйро» - визитная карточка Таймыра – отметил полувековой юбилей.

Открыл праздничную программу глава Таймыра Евгений Вершинин, поздравив участников ансамбля с юбилеем и вручив заслуженные награды коллективу. Обращаясь к артистам, он отметил: «С человеческой точки зрения это время подводить какие-то промежуточные итоги, а с точки зрения коллектива - моё твердое убеждение - это начало большого творческого пути. Желаю вам долголетия и новых талантов». Почётной грамотой министерства культуры Красноярского края награждена руководитель ансамбля Галина Чернышёва. Почетное звание «Заслуженный работник Таймыра» в области культуры присвоено артисту ансамбля «Хэйро» Анастасии Сусловой. За профессионализм, многолетний добросовестный труд почётной грамотой главы Таймыра отмечены Семён Яптунэ и Анна Левицкая. Благодарности главы удостоена Наталья Яковлева. Участники ансамбля в ответ подарили на память об этом дне фотоальбом, посвящённый юбилею ансамбля и серебряный знак «Хэйро». В этот вечер виновники торжества в концертной программе представили зрителям 13 номеров, а также рассказали небольшую историю о жизни каждого артиста современного состава. Завершился праздник большим костром «дружбы», который зажгли возле Городского дома культуры и залпами фейерверка. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:81 Концерт, посвящённый 50-летнему юбилею заслуженного коллектива народного творчества РФ, Таймырского народного ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро» прошёл в Городском доме культуры. В этот день коллектив принимал поздравления и заслуженные награды от руководителей Таймыра, Дудинки.Открыл праздничную программу глава Таймыра Евгений Вершинин, поздравив участников ансамбля с юбилеем и вручив заслуженные награды коллективу. Обращаясь к артистам, он отметил:«С человеческой точки зрения это время подводить какие-то промежуточные итоги, а с точки зрения коллектива - моё твердое убеждение - это начало большого творческого пути. Желаю вам долголетия и новых талантов».Почётной грамотой министерства культуры Красноярского края награждена руководитель ансамбля Галина Чернышёва. Почетное звание «Заслуженный работник Таймыра» в области культуры присвоено артисту ансамбля «Хэйро» Анастасии Сусловой. За профессионализм, многолетний добросовестный труд почётной грамотой главы Таймыра отмечены Семён Яптунэ и Анна Левицкая. Благодарности главы удостоена Наталья Яковлева.Участники ансамбля в ответ подарили на память об этом дне фотоальбом, посвящённый юбилею ансамбля и серебряный знак «Хэйро».В этот вечер виновники торжества в концертной программе представили зрителям 13 номеров, а также рассказали небольшую историю о жизни каждого артиста современного состава.Завершился праздник большим костром «дружбы», который зажгли возле Городского дома культуры и залпами фейерверка.Фото Владимира Макушкина