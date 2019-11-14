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14 ноября 2019, 12:43



Норильск vs Дудинка. 30 ноября пройдёт II Арктический турнир «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В турнире встретятся сборные команды Норильска и Дудинки. Основу спортивной программы для всех участников команд составляют тесты VI ступени (для выступающих 18-29 лет) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, включающие подтягивание из виса на высокой перекладине за 3 мин. (юноши); сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу за 3 мин. (девушки); наклон вперёд из положения стоя на гимнастической тумбе; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из положения лёжа на спине за 1 мин. - В прошлом году мы привлекали к участию в турнире всех желающих, независимо от возраста, а Дудинка выставила спортсменов VI ступени. Тем не менее норильская команда выиграла. Мы решили, что будет правильно всё же соревноваться в одном возрасте, и в этом году приглашаем спортсменов 18-29 лет. Попробовать свои силы могут все, потом будут отобраны те, кто продемонстрировал лучшие результаты, они и войдут в команду. Пока мы набрали пять человек, ещё столько же – только предстоит. Набор ведётся до 22 ноября. Справки по телефону 46-88-16, - рассказала Наталья Гладышева, руководитель центра тестирования ГТО в Норильске. Турнир состоится 30 ноября в 10.00 во Дворце спорта "Арктика". Фото Владимира Макушкина

Просмотров:63 В турнире встретятся сборные команды Норильска и Дудинки. Основу спортивной программы для всех участников команд составляют тесты VI ступени (для выступающих 18-29 лет) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, включающие подтягивание из виса на высокой перекладине за 3 мин. (юноши); сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу за 3 мин. (девушки); наклон вперёд из положения стоя на гимнастической тумбе; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из положения лёжа на спине за 1 мин.- В прошлом году мы привлекали к участию в турнире всех желающих, независимо от возраста, а Дудинка выставила спортсменов VI ступени. Тем не менее норильская команда выиграла. Мы решили, что будет правильно всё же соревноваться в одном возрасте, и в этом году приглашаем спортсменов 18-29 лет. Попробовать свои силы могут все, потом будут отобраны те, кто продемонстрировал лучшие результаты, они и войдут в команду. Пока мы набрали пять человек, ещё столько же – только предстоит. Набор ведётся до 22 ноября. Справки по телефону 46-88-16, - рассказала Наталья Гладышева, руководитель центра тестирования ГТО в Норильске.Турнир состоится 30 ноября в 10.00 во Дворце спорта "Арктика".Фото Владимира Макушкина