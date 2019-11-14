Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41523

14 ноября 2019, 12:53



Ещё остров. Студент первого курса Московского авиационного института (МАИ) вместе со старшеклассниками одной из школ Чувашии открыл новый остров в Арктике.

Об этом сообщают Вести.ru. Помощь в открытии оказало глобальное потепление. По расчётам школьников именно таяние ледника привело к тому, что грунт на мысе Земляной острова Шмидта стал размываться морскими волнами. В результате перешеек, соединявший мыс с Большой землёй, скрылся под водой, что привело к образованию нового острова. Его территория, по предварительным расчётам, составляет примерно 110 гектаров, а протяжённость равна примерно двум километрам. Открытие ещё должно пройти верификацию у военных - гидрографическая служба Минобороны России должна подтвердить выводы молодых исследователей, после чего к острову направится научная экспедиция с целью более точной топографической привязки на карту всех параметров нового острова. Роскосмос тоже оказал поддержку школьникам, предоставив им в рамках существующей программы помощи молодым исследователям подробные спутниковые фотографии исследуемого участка острова Шмидта и прилегающей территории. Как сообщили в пресс-службе МАИ, Артём Макаренко давно увлечён исследованиями в Арктике и на его счету это уже не первое открытие. Ранее ещё два таких же были сделаны Артёмом во время его учёбы в школе. Фото https://rg.ru

Просмотров:68 Об этом сообщают Вести.ru. Помощь в открытии оказало глобальное потепление. По расчётам школьников именно таяние ледника привело к тому, что грунт на мысе Земляной острова Шмидта стал размываться морскими волнами. В результате перешеек, соединявший мыс с Большой землёй, скрылся под водой, что привело к образованию нового острова.Его территория, по предварительным расчётам, составляет примерно 110 гектаров, а протяжённость равна примерно двум километрам. Открытие ещё должно пройти верификацию у военных - гидрографическая служба Минобороны России должна подтвердить выводы молодых исследователей, после чего к острову направится научная экспедиция с целью более точной топографической привязки на карту всех параметров нового острова.Роскосмос тоже оказал поддержку школьникам, предоставив им в рамках существующей программы помощи молодым исследователям подробные спутниковые фотографии исследуемого участка острова Шмидта и прилегающей территории.Как сообщили в пресс-службе МАИ, Артём Макаренко давно увлечён исследованиями в Арктике и на его счету это уже не первое открытие. Ранее ещё два таких же были сделаны Артёмом во время его учёбы в школе.Фото https://rg.ru