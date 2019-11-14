Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41524

14 ноября 2019, 12:59



В «Аргише»-2019 будут задействованы около 80 волонтёров, которые разучивают приветствия на разных языках.

Волонтёрство сегодня - мировой тренд. Норильчане приобщаются к этому движению с каждым годом всё активнее. Ни один городской праздник не обходится без волонтёров. Между тем ставший ежегодным северный этнический фестиваль «Большой Аргиш» в этом году прирос несколькими новыми площадками. Соответственно, волонтёров для них нужно много. На призыв Агентства развития Норильска откликнулись уже около 80 добровольцев, и они продолжают прибывать. Это и собственные волонтёры АРН, которые помогают в реализации любых идей агентства, и инициативные ребята из Центра волонтёрской работы «Мы вместе», и бойцы Росгвардии, и участники движения молодых специалистов (ДМС), а также представители НГИИ, молодёжного парламента, волонтёры зимней Универсиады – 2019. Возраст добровольцев самый разный – от школьников до пенсионеров. Все они помогут с проведением мастер-классов, в кулинарных воркшопах, катании на оленьих и собачьих упряжках – одним словом, обеспечат праздничную атмосферу события. Помощь бескорыстных граждан нужна на всех семи площадках «Большого Аргиша»: в Заполярном театре драмы, Музее Норильска, на Комсомольской площади, в публичной библиотеке, Норильском колледже искусств, кинокомплексе «Родина», «Арт-холле». Кроме того, поскольку в этом году фестиваль посетят иностранные гости, добровольцы научат их приветствовать хозяек чума на языках пяти коренных этносов. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:74 Волонтёрство сегодня - мировой тренд. Норильчане приобщаются к этому движению с каждым годом всё активнее. Ни один городской праздник не обходится без волонтёров.Между тем ставший ежегодным северный этнический фестиваль «Большой Аргиш» в этом году прирос несколькими новыми площадками. Соответственно, волонтёров для них нужно много. На призыв Агентства развития Норильска откликнулись уже около 80 добровольцев, и они продолжают прибывать. Это и собственные волонтёры АРН, которые помогают в реализации любых идей агентства, и инициативные ребята из Центра волонтёрской работы «Мы вместе», и бойцы Росгвардии, и участники движения молодых специалистов (ДМС), а также представители НГИИ, молодёжного парламента, волонтёры зимней Универсиады – 2019. Возраст добровольцев самый разный – от школьников до пенсионеров. Все они помогут с проведением мастер-классов, в кулинарных воркшопах, катании на оленьих и собачьих упряжках – одним словом, обеспечат праздничную атмосферу события. Помощь бескорыстных граждан нужна на всех семи площадках «Большого Аргиша»: в Заполярном театре драмы, Музее Норильска, на Комсомольской площади, в публичной библиотеке, Норильском колледже искусств, кинокомплексе «Родина», «Арт-холле». Кроме того, поскольку в этом году фестиваль посетят иностранные гости, добровольцы научат их приветствовать хозяек чума на языках пяти коренных этносов.Фото Владимира Макушкина