Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41525

14 ноября 2019, 14:56



Норильск участвует в голосовании на звание молодёжной столицы края.

Учредитель и организатор конкурса «Молодёжная столица Красноярского края» - Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Стать участником конкурса могут все городские округа и муниципальные районы региона. Конкурс призван рассказать о возможностях молодёжной политики, продвижении её идей в муниципальных образованиях края. Обладатель статуса молодёжной столицы Красноярского края получает дополнительную поддержку и становится местом реализации краевых и межрегиональных проектов, а также центром интересных событий для молодёжи. В 2019 году такой статус получил Лесосибирск. У Норильска тоже есть шансы. Для того чтобы наш город стал новой молодёжной столицей Красноярского края-2020, его нужно поддержать, отдав свой голос по ссылке https://vk.com/wall-27915726_10442. Торопитесь, голосование закончится 17 ноября в 18.00. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:162 Учредитель и организатор конкурса «Молодёжная столица Красноярского края» - Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Стать участником конкурса могут все городские округа и муниципальные районы региона. Конкурс призван рассказать о возможностях молодёжной политики, продвижении её идей в муниципальных образованиях края.Обладатель статуса молодёжной столицы Красноярского края получает дополнительную поддержку и становится местом реализации краевых и межрегиональных проектов, а также центром интересных событий для молодёжи. В 2019 году такой статус получил Лесосибирск. У Норильска тоже есть шансы.Для того чтобы наш город стал новой молодёжной столицей Красноярского края-2020, его нужно поддержать, отдав свой голос по ссылке https://vk.com/wall-27915726_10442.Торопитесь, голосование закончится 17 ноября в 18.00.Фото Владимира Макушкина