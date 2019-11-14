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14 ноября 2019, 14:57



Пять призовых мест из восьми возможных. Норильские дзюдоисты вернулись с краевого турнира.

Традиционные соревнования среди юношей до 18 лет, посвящённые памяти Юрия Соловья, прошли в Ачинске и собрали 150 сильнейших дзюдоистов со всего края. Норильская делегация была представлена восьмью участниками, воспитанниками спортивной школы № 5. Среди наших ребят первые места заняли Александр Разорвин в весовой категории 73 кг и Халид Керимов (60 кг). Александр Гонных (73 кг) стал вторым, а Данияр Садыков (66 кг) и Данила Толкачов (свыше 81 кг) – третьими. По словам тренера СШ-5 Даниса Манашова, они выступили хорошо, а некоторые и вовсе удивили, одолев более опытных соперников. Кроме того, дзюдоисты, занявшие по итогам этого турнира высокие места, весной будущего года смогут побороться за выход на окружные состязания. Фото участников соревнований

Просмотров:125 Традиционные соревнования среди юношей до 18 лет, посвящённые памяти Юрия Соловья, прошли в Ачинске и собрали 150 сильнейших дзюдоистов со всего края. Норильская делегация была представлена восьмью участниками, воспитанниками спортивной школы № 5.Среди наших ребят первые места заняли Александр Разорвин в весовой категории 73 кг и Халид Керимов (60 кг). Александр Гонных (73 кг) стал вторым, а Данияр Садыков (66 кг) и Данила Толкачов (свыше 81 кг) – третьими.По словам тренера СШ-5 Даниса Манашова, они выступили хорошо, а некоторые и вовсе удивили, одолев более опытных соперников. Кроме того, дзюдоисты, занявшие по итогам этого турнира высокие места, весной будущего года смогут побороться за выход на окружные состязания.Фото участников соревнований