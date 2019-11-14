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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:35 Норильские барды отметили сразу несколько юбилеев большим концертом в ГЦК.
17:20 «Сообщи, где торгуют смертью» - в Красноярском крае проходит второй этап общероссийской акции.
17:05 В северный город прибыли делегаты семи государств для участия в рабочей встрече Ассоциации мэров зимних городов мира, впервые проходящей в России.
17:03 Осторожно: мошенники! Норильчанка лишилась 138 тысяч рублей, ожидая обещанную компенсацию за БАДы.
16:36 Сегодня православные отмечают день памяти новомученика Петра Игнатова, сосланного за веру в Норильлаг.
16:35 В 37 млрд баррелей нефтяного эквивалента оценивается потенциал проекта "Восток Ойл" в Арктике.
16:00 В Норильске продолжаются VI региональные Рождественские образовательные чтения.
15:49 В городском бассейне прошли соревнования по плаванию и водному поло в честь юбилея спортсооружения.
15:43 «Большой Аргиш» объединяет севера. Из Якутии на Таймыр приехала этномузыкант Олена Подлужная.
15:22 Норильские школьники покоряют край: 13 ребят выступают в финале краевого молодёжного форума «Научно-технический потенциал Сибири».
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