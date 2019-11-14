Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41527

14 ноября 2019, 15:22



Норильские школьники покоряют край: 13 ребят выступают в финале краевого молодёжного форума «Научно-технический потенциал Сибири».

Важно, что форум является отбором на всероссийские конкурсы исследовательских работ и технических проектов, таких как Всероссийский форум-выставка «Шаг в будущее», Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. Вернадского, Всероссийский конкурс научно-технического творчества молодёжи «НТТМ», Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе и других. Партнёрами форума выступают такие «киты», как Сибирский федеральный университет, Красноярский государственный педагогический университет имени В. П. Астафьева, Союз машиностроителей России, Красноярский детский технопарк «Кванториум» и другие. - Форум призван создать условия для повышения мотивации детей и молодёжи к исследовательской, изобретательской и технической деятельности. На нём ребята представляют современные достижения в области науки и техники, лучшие образцы своего научно-технического творчества. По его итогам же формируется команда региона для участия во всероссийских и международных конкурсах, - рассказывает Светлана Панфилова, главный специалист отдела воспитания управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. На форуме участники презентуют экспертному сообществу результаты своей научной деятельности, продемонстрируют исследовательские работы или технические проекты. Направления представленных дисциплин едва ли не всеобъемлющи: прикладная радиоэлектроника; энергосберегающие технологии; техника будущего; физика, математика, педагогика, психология и многое другое. Чтобы попасть на очный этап в Красноярск ребята преодолели школьный этап, затем муниципальный, заочный региональный и лишь затем были приглашены на финал в столицу региона. Его победители и призёры могут быть рекомендованы экспертным советом для участия во всероссийских конкурсах. Норильчане уже представили часть своих работ, на данный момент известно об одной серебряной медали в научном конвенте. Остальные итоги – в техническом салоне - будут известны уже завтра. Фото участников форума

Просмотров:148 Краевой молодёжный форум «Научно-технический потенциал Сибири» - совокупность образовательных конкурсных мероприятий (конференция, выставка, научные бои, компетентностный чемпионат), направленных на развитие исследовательского, научно-практического, инженерно-конструкторского и творческого мышления детей и молодёжи. Форум проводится по двум номинациям – «Техносалон» и «Научный конвент».Важно, что форум является отбором на всероссийские конкурсы исследовательских работ и технических проектов, таких как Всероссийский форум-выставка «Шаг в будущее», Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. Вернадского, Всероссийский конкурс научно-технического творчества молодёжи «НТТМ», Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе и других.Партнёрами форума выступают такие «киты», как Сибирский федеральный университет, Красноярский государственный педагогический университет имени В. П. Астафьева, Союз машиностроителей России, Красноярский детский технопарк «Кванториум» и другие.- Форум призван создать условия для повышения мотивации детей и молодёжи к исследовательской, изобретательской и технической деятельности. На нём ребята представляют современные достижения в области науки и техники, лучшие образцы своего научно-технического творчества. По его итогам же формируется команда региона для участия во всероссийских и международных конкурсах, - рассказывает Светлана Панфилова, главный специалист отдела воспитания управления общего и дошкольного образования администрации Норильска.На форуме участники презентуют экспертному сообществу результаты своей научной деятельности, продемонстрируют исследовательские работы или технические проекты. Направления представленных дисциплин едва ли не всеобъемлющи: прикладная радиоэлектроника; энергосберегающие технологии; техника будущего; физика, математика, педагогика, психология и многое другое. Чтобы попасть на очный этап в Красноярск ребята преодолели школьный этап, затем муниципальный, заочный региональный и лишь затем были приглашены на финал в столицу региона. Его победители и призёры могут быть рекомендованы экспертным советом для участия во всероссийских конкурсах.Норильчане уже представили часть своих работ, на данный момент известно об одной серебряной медали в научном конвенте. Остальные итоги – в техническом салоне - будут известны уже завтра.Фото участников форума