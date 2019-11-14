Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41528

14 ноября 2019, 15:43



«Большой Аргиш» объединяет севера. Из Якутии на Таймыр приехала этномузыкант Олена Подлужная.

Её творческий псевдоним Уутай, что в переводе с якутского «тайна, сотворённая водой». С варганом (хомусом) Олена не расстаётся с шести лет, а потому знаем об этом инструменте всё. - С хомусом я познакомилась совершенно случайно в гостях у соседей. С детства я принимала участие во всевозможных республиканских олимпиадах, конкурсах, где становилась дипломантом и лауреатом, со временем это уже были крупные всероссийские и международные конкурсы исполнительского мастерства. Первые значимые выступления в этническом жанре начались в 1997 году на республиканском телевизионном конкурсе «Полярная звезда», где в 1997 и 1998 годах я занимала первые места, - рассказывает Олена. В этномузыке одной из значимых заслуг считает звание «Легенда этномузыки» по версии крупного международного фестиваля «SayanRing» в составе этноансамбля «Айархаан». За многие годы работы появились многочисленные звания лауреата, обладателя Гран-при различных международных конкурсов и фестивалей живой этнической музыки. Олена также является хедлайнером многих интересных мировых арт-проектов. Виртуозную игру Олены Подлужной на варгане норильчане услышат в кинозале Арт-холла 17 ноября в 15.00. Фото с сайта http://uutai.ru

Просмотров:149 Её творческий псевдоним Уутай, что в переводе с якутского «тайна, сотворённая водой». С варганом (хомусом) Олена не расстаётся с шести лет, а потому знаем об этом инструменте всё.- С хомусом я познакомилась совершенно случайно в гостях у соседей. С детства я принимала участие во всевозможных республиканских олимпиадах, конкурсах, где становилась дипломантом и лауреатом, со временем это уже были крупные всероссийские и международные конкурсы исполнительского мастерства. Первые значимые выступления в этническом жанре начались в 1997 году на республиканском телевизионном конкурсе «Полярная звезда», где в 1997 и 1998 годах я занимала первые места, - рассказывает Олена.В этномузыке одной из значимых заслуг считает звание «Легенда этномузыки» по версии крупного международного фестиваля «SayanRing» в составе этноансамбля «Айархаан». За многие годы работы появились многочисленные звания лауреата, обладателя Гран-при различных международных конкурсов и фестивалей живой этнической музыки. Олена также является хедлайнером многих интересных мировых арт-проектов.Виртуозную игру Олены Подлужной на варгане норильчане услышат в кинозале Арт-холла 17 ноября в 15.00.Фото с сайта http://uutai.ru