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14 ноября 2019, 15:49



В городском бассейне прошли соревнования по плаванию и водному поло в честь юбилея спортсооружения.

В состязаниях же приняли участие более 60 спортсменов. На плавательные дорожки вышли воспитанники и выпускники спортшколы разных лет. Они соревновались всеми стилями плавания в восьми этапах. Ватерполисты в свою очередь провели показательную игру. Напомним, спортсооружение отметило свой юбилей 6 ноября. В этот день было принято в эксплуатацию и торжественное открылось здание первого в Норильске и северного в стране плавательного бассейна. Он стал подарком норильчан к 42-й годовщине октябрьской революции. Его возведение началось в 1957 году и получило статус народной стойки. Ванна новостройки вмещала миллион литров воды, а держали её 32 столба фундамента. Глубина под вышкой - 4,5 метра, а в самом мелком месте - полтора метра. В первый год работы бассейн ежедневно посещали свыше 500 человек. На праздничном открытии по традиции первым искупали главного строителя - начальника "Горстроя" Дмитрия Муравьёва. Возглавил открывшийся бассейн легендарный Искандер Файзуллин - заслуженный мастер спорта СССР по плаванию, пловец-марафонец, участник многокилометровых заплывов по Дунаю, Волге и Амуру. Фото Ирины Яринской

Просмотров:150 Соревнования были приурочены к 60-й годовщине открытия плавательного бассейна Норильска. На торжественной части мероприятия работников бассейна и спортивной школы плавания и водного поло с юбилеем сооружения поздравила заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. За плодотворный и многолетний труд старейшим работникам вручили грамоты.В состязаниях же приняли участие более 60 спортсменов. На плавательные дорожки вышли воспитанники и выпускники спортшколы разных лет. Они соревновались всеми стилями плавания в восьми этапах. Ватерполисты в свою очередь провели показательную игру.Напомним, спортсооружение отметило свой юбилей 6 ноября. В этот день было принято в эксплуатацию и торжественное открылось здание первого в Норильске и северного в стране плавательного бассейна. Он стал подарком норильчан к 42-й годовщине октябрьской революции. Его возведение началось в 1957 году и получило статус народной стойки. Ванна новостройки вмещала миллион литров воды, а держали её 32 столба фундамента. Глубина под вышкой - 4,5 метра, а в самом мелком месте - полтора метра.В первый год работы бассейн ежедневно посещали свыше 500 человек. На праздничном открытии по традиции первым искупали главного строителя - начальника "Горстроя" Дмитрия Муравьёва. Возглавил открывшийся бассейн легендарный Искандер Файзуллин - заслуженный мастер спорта СССР по плаванию, пловец-марафонец, участник многокилометровых заплывов по Дунаю, Волге и Амуру.Фото Ирины Яринской