Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41530

14 ноября 2019, 16:00



В Норильске продолжаются VI региональные Рождественские образовательные чтения.

Работа следующей секции "Принципы духовно-нравственного воспитания и образования школьников" пройдет 16 ноября в Норильском педагогическом колледже. 24 ноября секция "Личность, общество и Церковь в социальном служении" откроется в Православном социальном центре реабилитации и адаптации "Лествица" в районе Талнах. А 30 ноября пройдут заседания секций "Церковь и молодёжь" и "Духовно-нравственное воспитание в высшей школе" в Норильском индустриальном институте. Работа Рождественских чтений в Норильске продлится на разных городских площадках до 8 декабря. А в Дудинке секция "Миссионерское служение Русской православной Церкви" состоится в Таймырском краеведческом музее 4 декабря, когда будут отмечать престольный праздник дудинского Свято-Введенского храма. Фото Татьяны Пучканёвой

Просмотров:155 Это региональный этап XXVIII международных Рождественских образовательных чтений "Великая Победа: наследие и наследники". Вчера, 13 ноября, состоялась секция "Детские Рождественские чтения" в актовом зале Духовно-просветительского центра Норильской епархии. В её работе приняли участие воспитанники воскресных школ и ученики младших классов общеобразовательных школ Норильска, их педагоги и родители. По благословению епископа Норильского и Туруханского Агафангела работу секции возглавили помощник благочинного Норильского округа иерей Геннадий Дубинко и председатель епархиальной комиссии по канонизации святых и увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской монахиня Илариона (Сухова). Свои выступления юные участники посвятили теме грядущего празднования 75-летия Великой Победы. Ребята рассказали о подвигах своих ровесников-героев Великой Отечественной войны, песенном и поэтическом творчестве тех незабываемых лет. Юные норильчане рассказали и о своих прадедах - защитниках Родины, показали семейные фотографии и другие реликвии, поведали о прабабушках, ждавших любимых с фронта и о послевоенной жизни своих предков, чью память свято чтут в их семьях.Работа следующей секции "Принципы духовно-нравственного воспитания и образования школьников" пройдет 16 ноября в Норильском педагогическом колледже. 24 ноября секция "Личность, общество и Церковь в социальном служении" откроется в Православном социальном центре реабилитации и адаптации "Лествица" в районе Талнах. А 30 ноября пройдут заседания секций "Церковь и молодёжь" и "Духовно-нравственное воспитание в высшей школе" в Норильском индустриальном институте.Работа Рождественских чтений в Норильске продлится на разных городских площадках до 8 декабря. А в Дудинке секция "Миссионерское служение Русской православной Церкви" состоится в Таймырском краеведческом музее 4 декабря, когда будут отмечать престольный праздник дудинского Свято-Введенского храма.Фото Татьяны Пучканёвой