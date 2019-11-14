Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/41530
14 ноября 2019, 16:00

В Норильске продолжаются VI региональные Рождественские образовательные чтения.


Это региональный этап XXVIII международных Рождественских образовательных чтений "Великая Победа: наследие и наследники". Вчера, 13 ноября, состоялась секция "Детские Рождественские чтения" в актовом зале Духовно-просветительского центра Норильской епархии. В её работе приняли участие воспитанники воскресных школ и ученики младших классов общеобразовательных школ Норильска, их педагоги и родители. По благословению епископа Норильского и Туруханского Агафангела работу секции возглавили помощник благочинного Норильского округа иерей Геннадий Дубинко и председатель епархиальной комиссии по канонизации святых и увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской монахиня Илариона (Сухова). Свои выступления юные участники посвятили теме грядущего празднования 75-летия Великой Победы. Ребята рассказали о подвигах своих ровесников-героев Великой Отечественной войны, песенном и поэтическом творчестве тех незабываемых лет. Юные норильчане рассказали и о своих прадедах - защитниках Родины, показали семейные фотографии и другие реликвии, поведали о прабабушках, ждавших любимых с фронта и о послевоенной жизни своих предков, чью память свято чтут в их семьях.
Работа следующей секции "Принципы духовно-нравственного воспитания и образования школьников" пройдет 16 ноября в Норильском педагогическом колледже. 24 ноября секция "Личность, общество и Церковь в социальном служении" откроется в Православном социальном центре реабилитации и адаптации "Лествица" в районе Талнах. А 30 ноября пройдут заседания секций "Церковь и молодёжь" и "Духовно-нравственное воспитание в высшей школе" в Норильском индустриальном институте.
Работа Рождественских чтений в Норильске продлится на разных городских площадках до 8 декабря. А в Дудинке секция "Миссионерское служение Русской православной Церкви" состоится в Таймырском краеведческом музее 4 декабря, когда будут отмечать престольный праздник дудинского Свято-Введенского храма.
Фото Татьяны Пучканёвой

Просмотров:155
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 14 ноября 2019 
17:35   Норильские барды отметили сразу несколько юбилеев большим концертом в ГЦК. 17:20   «Сообщи, где торгуют смертью» - в Красноярском крае проходит второй этап общероссийской акции.
17:05   В северный город прибыли делегаты семи государств для участия в рабочей встрече Ассоциации мэров зимних городов мира, впервые проходящей в России. 17:03   Осторожно: мошенники! Норильчанка лишилась 138 тысяч рублей, ожидая обещанную компенсацию за БАДы.
16:36   Сегодня православные отмечают день памяти новомученика Петра Игнатова, сосланного за веру в Норильлаг. 16:35   В 37 млрд баррелей нефтяного эквивалента оценивается потенциал проекта "Восток Ойл" в Арктике.
16:00   В Норильске продолжаются VI региональные Рождественские образовательные чтения. 15:49   В городском бассейне прошли соревнования по плаванию и водному поло в честь юбилея спортсооружения.
15:43   «Большой Аргиш» объединяет севера. Из Якутии на Таймыр приехала этномузыкант Олена Подлужная. 15:22   Норильские школьники покоряют край: 13 ребят выступают в финале краевого молодёжного форума «Научно-технический потенциал Сибири».
14:57   Пять призовых мест из восьми возможных. Норильские дзюдоисты вернулись с краевого турнира. 14:56   Норильск участвует в голосовании на звание молодёжной столицы края.
12:59   В «Аргише»-2019 будут задействованы около 80 волонтёров, которые разучивают приветствия на разных языках. 12:53   Ещё остров. Студент первого курса Московского авиационного института (МАИ) вместе со старшеклассниками одной из школ Чувашии открыл новый остров в Арктике.
12:43   Норильск vs Дудинка. 30 ноября пройдёт II Арктический турнир «Готов к труду и обороне» (ГТО). 12:01   Ансамбль «Хэйро» - визитная карточка Таймыра – отметил полувековой юбилей.
11:42   В Новый год норильский театр напомнит маленьким норильчанам о Снежной королеве. 11:39   В Енисейском речном пароходстве подвели итоги навигации 2019 года.
11:22   Увидеть Мацуева. Стартовали продажи билетов на концерты «Норильских музыкальных сезонов». 11:16   Норильские дзюдоисты заняли призовые места на краевых соревнованиях.
11:12   Работы в двух фронт-офисах общего центра обслуживания (ОЦО) «Норникеля» идут с опережением графика. Оба офиса откроются в первом квартале будущего года. 11:00   Перенос остановки в Талнахе был единственным вариантом устранить существовавшее нарушение правил дорожного движения.

 13 ноября 2019 
19:01   Размещение крупногабаритного мусора в черте Норильска обсуждают в администрации города. 18:57   «У дорожных правил каникул нет» - подведены итоги городского творческого конкурса по пропаганде Правил дорожного движения.
18:54   Губернатор Усс встретился с путешественником Конюховым. 18:45   Действий не предпринимать. Завтра в Норильске пройдёт проверка системы оповещения.
18:44   Норильчане приняли участие в крупнейших соревнованиях по роллер-спорту «Старты мечты». 17:56   В поддержку традиционного образа жизни. На Таймыре совершенствуют правила охоты.
16:04   За самый здоровый образ жизни. Детский сад «Северок» победил в региональном конкурсе. 15:43   Норильчанин замёрз, угнал машину с парковки торгового центра города и попал на ней в ДТП.
15:27   Рекорд на рекорде. Сразу несколько рекордов побил в эти дни Мурманский морской торговый порт. 15:26   Госдолг Красноярского края уменьшился почти на 17 млрд рублей.
14:31   В единый день бесплатной юридической помощи на вопросы норильчан ответят юристы из всех структур администрации и ряда учреждений города. 14:30   Власти Красноярского края зафиксировали подъём экономики региона.
14:25   Работники Заполярной строительной компании помогают ребятишкам-отказникам. 14:20   Тренер «Барселоны» исполнит мечту двух юных российских футболистов.
13:36   В октябре в Норильске родились 178 малышей. 13:00   Норильские боксёры привезли четыре медали с всероссийского турнира «Невские звёзды».
12:16   Норильчане готовятся к новогодним праздникам. «Почта России» даёт советы, как гарантированно получить своё в период онлайн-распродаж. 11:35   Шумных соседей теперь поубавится: в России начали действовать ограничения на организацию хостелов в жилых домах.

 12 ноября 2019 
17:51   В Норильске численность безработных снижается, сегодня их насчитывается 766 человек. 17:50   Финал конкурса «ТЭФИ-Регион» впервые состоится в Волгограде. В нём примет участие и телекомпания «Северный город».
17:47   Правительство утвердило переписные листы Всероссийской переписи населения 2020 года. 17:45   Женщина с ребёнком пострадали в ДТП из-за того, что не пристегнулись ремнями безопасности.
16:30   "Правовая помощь детям и родителям". День правовой грамотности пройдёт в Норильске 20 ноября. 15:47   Сегодня губернатор Александр Усс провёл совещание по вопросам использования объектов Универсиады-2019.
15:45   Без обострений. В Заполярном транспортном филиале завершился период усиленного режима работы по соблюдению требований промбезопасности и охраны труда. 15:44   Участниками II Молодёжного форума коренных малочисленных народов Таймыра стали более 70 молодых таймырцев.
14:56   В Заполярном филиале «Норникеля» подведены итоги работы за октябрь и первую декаду ноября 2019 года. 14:55   Норильчане с медалями вернулись с всероссийского турнира по кикбоксингу.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх