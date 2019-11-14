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14 ноября 2019, 16:35



В 37 млрд баррелей нефтяного эквивалента оценивается потенциал проекта "Восток Ойл" в Арктике.

Проект включает ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера - Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного, перспективной Пайяхской группы месторождений на Таймыре и Западно-Иркинский участок, сообщает «Российская газета». Нефть месторождений, входящих в проект, - лёгкая и малосернистая, она превосходит по качественным характеристикам Brent и ESPO (марка сибирской нефти, поставляемая по нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан). Глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал, что после реализации первой очереди проекта "Восток Ойл" добыча может составить 50 млн тонн в год, после второй - 100 млн тонн. Реализация проекта создаст новую нефтегазоносную провинцию в российской Арктике, а также поможет загрузить Северный морской путь, на котором майскими указами Владимир Путин поставил задачу к 2024 году довести грузоперевозки до 80 млн тонн грузов в год. "Восток Ойл" принесёт более 5 трлн рублей инвестиций в добычу, а также в создание масштабной инфраструктуры, включая автомобильные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и морской порт на Севморпути. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:133 Проект включает ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера - Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного, перспективной Пайяхской группы месторождений на Таймыре и Западно-Иркинский участок, сообщает «Российская газета».Нефть месторождений, входящих в проект, - лёгкая и малосернистая, она превосходит по качественным характеристикам Brent и ESPO (марка сибирской нефти, поставляемая по нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан).Глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал, что после реализации первой очереди проекта "Восток Ойл" добыча может составить 50 млн тонн в год, после второй - 100 млн тонн. Реализация проекта создаст новую нефтегазоносную провинцию в российской Арктике, а также поможет загрузить Северный морской путь, на котором майскими указами Владимир Путин поставил задачу к 2024 году довести грузоперевозки до 80 млн тонн грузов в год. "Восток Ойл" принесёт более 5 трлн рублей инвестиций в добычу, а также в создание масштабной инфраструктуры, включая автомобильные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и морской порт на Севморпути.Фото Дениса Кожевникова