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14 ноября 2019, 16:36



Сегодня православные отмечают день памяти новомученика Петра Игнатова, сосланного за веру в Норильлаг.

9 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила Петра Игнатова и его супругу Анастасию, живших в Подмосковье и открыто исповедовавших православную веру, к восьми годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Анастасия бесследно сгинула в одном из лагерей ГУЛАГа, а Пётр Иванович скончался от лишений 14 ноября 1941 года в Норильлаге, погребён в безвестной могиле. Пётр Игнатов канонизирован Русской православной церковью в числе других новомучеников и исповедников, пострадавших во времена репрессий, в память о которых в Норильске возведён храм на улице Мира, 6. Сегодня здесь состоялась Божественная литургия, накануне отец Никита прочитал верующим житие новомученика Петра Игнатова, изображение которого есть на росписях храмовых стен. О судьбе Петра Игнатова и других пострадавших за веру россиян, духовного сана и мирян, также можно узнать в музее храмового комплекса. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:127 9 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила Петра Игнатова и его супругу Анастасию, живших в Подмосковье и открыто исповедовавших православную веру, к восьми годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Анастасия бесследно сгинула в одном из лагерей ГУЛАГа, а Пётр Иванович скончался от лишений 14 ноября 1941 года в Норильлаге, погребён в безвестной могиле.Пётр Игнатов канонизирован Русской православной церковью в числе других новомучеников и исповедников, пострадавших во времена репрессий, в память о которых в Норильске возведён храм на улице Мира, 6. Сегодня здесь состоялась Божественная литургия, накануне отец Никита прочитал верующим житие новомученика Петра Игнатова, изображение которого есть на росписях храмовых стен. О судьбе Петра Игнатова и других пострадавших за веру россиян, духовного сана и мирян, также можно узнать в музее храмового комплекса.Фото Ирины Даниленко