Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41533

14 ноября 2019, 17:03



Осторожно: мошенники! Норильчанка лишилась 138 тысяч рублей, ожидая обещанную компенсацию за БАДы.

Следователями ОМВД России по Норильску возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершённого под предлогом выплаты денежной компенсации за некачественный товар. В дежурную часть полиции обратилась 51-летняя местная жительница, работающая педагогом в одном из образовательных учреждений, которая сообщила, что в отношении неё совершено преступление, рассказывает портал https://норильск.24.мвд.рф. В июне потерпевшей позвонил мужчина, представился сотрудником следственных органов и сообщил, что ей полагается компенсация в размере 10 миллионов рублей за ранее приобретённые некачественные таблетки для похудения. Так же мошенник пояснил, что для получения компенсации ей необходимо оплатить услуги адвоката, налог, страховой взнос в размере 300 тысяч рублей. Введённая в заблуждение потерпевшая в течение пяти месяцев перечислила мошенникам 138 тысяч рублей. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Оперативниками проводится ряд мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника, ведётся следствие. Сотрудники полиции просят граждан быть более бдительными и не переводить свои денежные средства неизвестным лицам. Не сообщайте никому данные своей банковской карты и не выполняйте по просьбе незнакомых лиц никаких действий с ней. В случае если вы всё-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию. Фото www.gazeta.ru

Просмотров:133 Следователями ОМВД России по Норильску возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершённого под предлогом выплаты денежной компенсации за некачественный товар. В дежурную часть полиции обратилась 51-летняя местная жительница, работающая педагогом в одном из образовательных учреждений, которая сообщила, что в отношении неё совершено преступление, рассказывает портал https://норильск.24.мвд.рф. В июне потерпевшей позвонил мужчина, представился сотрудником следственных органов и сообщил, что ей полагается компенсация в размере 10 миллионов рублей за ранее приобретённые некачественные таблетки для похудения. Так же мошенник пояснил, что для получения компенсации ей необходимо оплатить услуги адвоката, налог, страховой взнос в размере 300 тысяч рублей. Введённая в заблуждение потерпевшая в течение пяти месяцев перечислила мошенникам 138 тысяч рублей.Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Оперативниками проводится ряд мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника, ведётся следствие.Сотрудники полиции просят граждан быть более бдительными и не переводить свои денежные средства неизвестным лицам. Не сообщайте никому данные своей банковской карты и не выполняйте по просьбе незнакомых лиц никаких действий с ней. В случае если вы всё-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию.Фото www.gazeta.ru