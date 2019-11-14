Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41534

14 ноября 2019, 17:05



В северный город прибыли делегаты семи государств для участия в рабочей встрече Ассоциации мэров зимних городов мира, впервые проходящей в России.

В первую очередь делегатов - а в аэропорту "Норильск" высадились 32 иностранных гостя - познакомили с достопримечательностями северных городов. Четыре экскурсионных автобуса отправлялись через Норильск в Дудинку от гостиницы "Полярная звезда". Сначала - организационные вопросы, раздача радиоуправляемых телегидов, позволяющих переводить комментарии экскурсоводов на родной язык делегатов. Экскурсию проводили специалисты Музея Норильска. Весь Норильск - 45 километров улиц - гости, конечно, увидеть не успели. Однако ключевые места - главную улицу с её архитектурой и пятью её площадями: Октябрьской, Гвардейской, Комсомольской, Театральной и Металлургов - они оценили. Поразил их рассказ о режиссёре Юрии Ледине и медведице Айке, жившей в его квартире. Правда, экскурсанты были немного разочарованы тем, что это легенда, относящаяся не к сегодняшнему дню Норильска. О том, чем запомнился гостям город, а городу – гости, читайте в «Заполярной Правде» в пятничном выпуске.

Просмотров:187 В первую очередь делегатов - а в аэропорту "Норильск" высадились 32 иностранных гостя - познакомили с достопримечательностями северных городов. Четыре экскурсионных автобуса отправлялись через Норильск в Дудинку от гостиницы "Полярная звезда". Сначала - организационные вопросы, раздача радиоуправляемых телегидов, позволяющих переводить комментарии экскурсоводов на родной язык делегатов.Экскурсию проводили специалисты Музея Норильска. Весь Норильск - 45 километров улиц - гости, конечно, увидеть не успели. Однако ключевые места - главную улицу с её архитектурой и пятью её площадями: Октябрьской, Гвардейской, Комсомольской, Театральной и Металлургов - они оценили. Поразил их рассказ о режиссёре Юрии Ледине и медведице Айке, жившей в его квартире. Правда, экскурсанты были немного разочарованы тем, что это легенда, относящаяся не к сегодняшнему дню Норильска.О том, чем запомнился гостям город, а городу – гости, читайте в «Заполярной Правде» в пятничном выпуске.