Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41535

14 ноября 2019, 17:20



«Сообщи, где торгуют смертью» - в Красноярском крае проходит второй этап общероссийской акции.

Начался он в понедельник, 11 ноября, и продлится до 22 ноября. - Мероприятия, проводимые в рамках этой акции, направлены на то, чтобы с помощью неравнодушных жителей края пресекать незаконный оборот наркотических средств и их немедицинское потребление, - говорят в полиции. В рамках акции пройдут профилактические беседы с молодёжью, консультации по организации лечения и реабилитации наркозависимых, профилактические рейды по местам, где собирается молодёжь. Все, кому станут известны факты употребления или распространения наркотических средств, могут звонить по телефонам: 47-24-01 или 102. Заявления о преступлениях, связанных с торговлей наркотиков, принимают от горожан во всех отделах полиции ОМВД России по Норильску. Фото http://интерцимла.рф

Просмотров:111 Начался он в понедельник, 11 ноября, и продлится до 22 ноября.- Мероприятия, проводимые в рамках этой акции, направлены на то, чтобы с помощью неравнодушных жителей края пресекать незаконный оборот наркотических средств и их немедицинское потребление, - говорят в полиции.В рамках акции пройдут профилактические беседы с молодёжью, консультации по организации лечения и реабилитации наркозависимых, профилактические рейды по местам, где собирается молодёжь.Все, кому станут известны факты употребления или распространения наркотических средств, могут звонить по телефонам: 47-24-01 или 102. Заявления о преступлениях, связанных с торговлей наркотиков, принимают от горожан во всех отделах полиции ОМВД России по Норильску.Фото http://интерцимла.рф